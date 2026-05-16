“Billie Jean” de Michael Jackson rompe récord en Spotify con más de 6 mil millones de reproducciones

Después de 43 años de su lanzamiento, la famosa canción de Michael Jackson, Billie Jean, alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify el viernes 15 de mayo del 2026, con 6,028 millones de reproducciones en un solo día.

La canción fue escrita por el propio Michael Jackson y lanzada en enero de 1983 como parte del álbum Thriller. Desde el estreno de la película biográfica Michael, el 24 de abril del 2026, su música ha sumado reproducciones en aplicaciones de consumo digital.

Desde inicios de mayo del 2026, unos días después del estreno del largometraje, Billie Jean ingresó en el top 10 global de Spotify y, una semana después, ya se encontraba en el puesto número 3, con 37.6 millones de reproducciones, según información de Infobae.

La canción es una de las más emblemáticas del “rey del pop”, pues cuenta la historia de una mujer que acusa al artista de ser el padre de su hijo. Sin embargo, Jackson siempre desmintió que existiera una “Billie Jean” en la vida real.

“Nunca hubo una Billie Jean real. La chica de la canción es una combinación de personas con las que mis hermanos se han visto acosados a lo largo de los años. Nunca pude entender cómo estas chicas podían decir que llevaban el hijo de alguien cuando no era verdad”, dijo en su autobiografía Moonwalk, publicada en 1988.

Otros temas del artista también avanzan en esa escalada, como Beat It, que ya se encuentra en el puesto 6 del ranking global, con más de 29 millones de reproducciones semanales; y Don’t Stop ‘Til You Get Enough, que avanzó 42 posiciones hasta ubicarse en el número 16.

Mientras tanto, otras canciones como Human Nature, Smooth Criminal, Thriller, Dirty Diana y Rock With You han aumentado sus reproducciones de forma significativa en las últimas semanas. Ahora, el “rey del pop” se posiciona entre los artistas más escuchados de Spotify a escala mundial.

La película Michael rompió récords de taquilla. En su primer fin de semana de estreno alcanzó el primer puesto de la taquilla mundial, con una recaudación de US$217 millones y, según la revista Variety, este es el mejor debut en la historia de una película biográfica.