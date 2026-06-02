Se adelanta estreno en Guatemala de Scary Movie 6, la película que reunirá a su elenco original

La icónica franquicia de parodias Scary Movie regresa a los cines con Scary Movie 6 y su reparto original, incluidos los hermanos Marlon y Shawn Wayans, así como la protagonista Anna Faris, 26 años después de la primera entrega.

En los cines guatemaltecos, el estreno oficial será el 5 de junio, aunque habrá preestreno desde el 3 de junio. La película estaba fijada para estrenarse el 12 de junio de 2026. Sin embargo, sitios especializados comentan que se adelantó debido a la masiva respuesta que generó el tráiler cuando debutó en línea el 2 de marzo de 2026.

"La sexta entrega de la saga de Scary Movie. Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four está de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo", explican.

Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda) se reúnen en Scary Movie junto con personajes favoritos que regresan y nuevas caras para parodiar sin piedad reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado e historias de origen, y cruzar todos los límites. "Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de la cancelación", describe la invitación a verla.

La película parodia varios filmes de terror contemporáneos, entre ellos Sinners, Weapons, A Quiet Place, Final Destination: Bloodlines, Michael y Squid Game, por mencionar algunos.

De las cinco películas anteriores, la primera ha sido hasta ahora la más taquillera, con más de US$227 millones (unos Q1,748 millones), en el 2000. La quinta obtuvo US$76 millones (unos Q585 millones).

El rodaje se llevó a cabo en Atlanta, Georgia, del 1 de octubre al 24 de noviembre del 2025. La filmación adicional se efectuó durante la semana del 23 de marzo del 2026, según detalla el sitio web Internet Movie Database (IMDb).