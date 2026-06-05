Mundial 2026: vecinos comercializan accesos vehiculares cerca del Estadio Azteca y estos son los precios

Vecinos del Estadio Azteca, en Ciudad de México, están ofreciendo el código QR que les entregará la alcaldía Coyoacán para utilizar sus espacios de estacionamiento durante los días de partido del Mundial, con precios que van desde los 800 hasta los 2,200 pesos (más de 125 dólares).

“Tengo cinco lugares en la calle de San León, a 2,200 cada uno por partido, si te interesa. Necesito que me mandes copia de tu INE (identificación oficial) y de la tarjeta de circulación de tu auto, y yo te paso el código que nos da la delegación. Me pagas la mitad para apartar y la otra mitad el día del partido”, explica Leonardo durante un recorrido realizado por EFE en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

La decisión de inhabilitar el estacionamiento del recinto durante los partidos ha llevado a vecinos del barrio Pedregal de Santa Úrsula a buscar un beneficio económico, tras meses de molestias provocadas por las obras de remodelación del histórico estadio, que será sede mundialista por tercera ocasión.

“Fue mucho tiempo de ‘no puedes pasar’, ‘está cerrada la calle’. De por sí cada vez que hay partidos es complicado, pero con lo del Mundial se volvió un infierno llegar a casa. Ahora al menos que nos deje algo”, agrega Leonardo.

Ante el protocolo de seguridad y logística impuesto por la FIFA y las autoridades locales —denominado ‘Última milla’—, que establece un perímetro cerrado y peatonal de varios kilómetros alrededor de los estadios, la alcaldía Coyoacán informó en mayo que implementará un sistema de acceso controlado mediante un censo vehicular y el uso de códigos QR para residentes.

“Los vecinos deberán proporcionar datos de sus vehículos, como marca, modelo, color, placas, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación. Con esta información se generará un código QR intransferible e infalsificable”, señala la normativa publicada en el sitio web de la alcaldía.

Sin embargo, pese a que estos códigos están catalogados como intransferibles, algunos residentes aseguran que el comprobante de domicilio basta para validar cualquier vehículo.

“Rento un lugar en 800 pesos (unos 46 dólares) si apartas los tres partidos. Por la dirección no hay problema, yo presento el comprobante para que me den el código y luego te lo paso”, comenta Paula, vecina de la calle San Benito, a unos 300 metros del estadio.

Rodolfo, propietario de una herrería en la calle San Alejandro, también ofrece espacios. Con los requisitos claros, solicita un pago de 1,000 pesos (casi 58 dólares) al entregar el código QR. “Apunta mi número y no tardes en confirmar, porque los lugares están muy cotizados”, advierte.

En redes sociales también se han multiplicado los anuncios. En Facebook, bajo la etiqueta “Mundial lugares de estacionamiento”, se ofrecen espacios desde 500 pesos en la avenida Santa Úrsula, a unos diez minutos del estadio, con contacto directo para reservar.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos del Mundial: tres de la fase de grupos, el encuentro inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica, el duelo del 17 entre Uzbekistán y Colombia, y el cierre de la primera ronda el día 24 con el México vs República Checa.

Además, el 30 de junio se disputará un partido de dieciseisavos de final y el 5 de julio un encuentro de octavos, completando así su participación en el torneo.