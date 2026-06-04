“Ghost Story”: la redada masiva del ICE en Carolina del Sur que dejó alrededor de 50 personas detenidas

El pasado 3 de junio, las autoridades migratorias de EE. UU. efectuaron una redada masiva en un comercio de Carolina del Sur que terminó con cerca de 50 personas detenidas, señaladas de violar las leyes de inmigración.

Según afirma Univisión, la operación migratoria tenía por nombre "Ghost Story", y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) estuvo a cargo de la custodia de los 48 empleados detenidos.

Además de los trabajadores, las autoridades detuvieron a dos gerentes de la compañía Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville.

Univisión cita las acusaciones formuladas por el Gran Jurado Estatal, que señala a los dos gerentes de ignorar la verificación de autenticidad de los documentos de identidad de los trabajadores antes de contratarlos.

Los gerentes incluso habrían facilitado el uso de documentación falsa dentro de la empresa.

JUST IN | Two Abbeville managers are among six indicted in an investigation known as "Ghost Story" following a raid at a business Wednesday. https://t.co/MHYBQMwCxo pic.twitter.com/KbpZSbKG6Y — WSPA 7NEWS (@WSPA7) June 4, 2026

Con respecto a los empleados, Univisión afirma que son señalados de recurrir a métodos cuestionables para obtener permisos de conducir y tarjetas de Seguridad Social falsos, mediante "vendedores de documentos".

Police & ICE raid Burnstein von Seelen Precision Castings in Abbeville, SC



Six people indicted for crimes, including two plant managers.



ICE detained 48 illegal aliens. pic.twitter.com/We3oWevyhA — National Conservative (@NatCon2022) June 4, 2026

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, advirtió sobre estos arrestos al afirmar que este tipo de delitos no solo les quita empleos a los ciudadanos estadounidenses, sino que también pone en riesgo la seguridad nacional.

ICE Raid at South Carolina Foundry Nets 48 Undocumented Workers and Two Managers



U.S. Immigration and Customs Enforcement, with South Carolina state and local law enforcement, raided Burnstein von Seelen Precision Castings in Abbeville on Wednesday, detaining 48 workers mainly… — BlueBird (@BlueBirdSees) June 4, 2026

"Si usted está ayudando ilegalmente a inmigrantes indocumentados en Carolina del Sur, será investigado y procesado con todo el peso de la ley. Si se está aprovechando de estadounidenses que trabajan arduamente, robándoles su identidad e ignorando intencionalmente sus responsabilidades como empleador para eludir la ley, iremos tras usted", citó Univisión las declaraciones del fiscal.

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