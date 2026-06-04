Internacional
“Ghost Story”: la redada masiva del ICE en Carolina del Sur que dejó alrededor de 50 personas detenidas
Las autoridades migratorias detuvieron a 48 trabajadores y dos gerentes de un comercio en Carolina del Sur en un operativo llamado "Ghost Story".
FOTO ILUSTRATIVA. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), armados con fusiles, se encuentran frente al centro de detención Delaney Hall durante una protesta contra el trato a los detenidos en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 29 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 3 de junio, las autoridades migratorias de EE. UU. efectuaron una redada masiva en un comercio de Carolina del Sur que terminó con cerca de 50 personas detenidas, señaladas de violar las leyes de inmigración.
Según afirma Univisión, la operación migratoria tenía por nombre "Ghost Story", y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) estuvo a cargo de la custodia de los 48 empleados detenidos.
Además de los trabajadores, las autoridades detuvieron a dos gerentes de la compañía Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville.
Univisión cita las acusaciones formuladas por el Gran Jurado Estatal, que señala a los dos gerentes de ignorar la verificación de autenticidad de los documentos de identidad de los trabajadores antes de contratarlos.
Los gerentes incluso habrían facilitado el uso de documentación falsa dentro de la empresa.
Con respecto a los empleados, Univisión afirma que son señalados de recurrir a métodos cuestionables para obtener permisos de conducir y tarjetas de Seguridad Social falsos, mediante "vendedores de documentos".
El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, advirtió sobre estos arrestos al afirmar que este tipo de delitos no solo les quita empleos a los ciudadanos estadounidenses, sino que también pone en riesgo la seguridad nacional.
"Si usted está ayudando ilegalmente a inmigrantes indocumentados en Carolina del Sur, será investigado y procesado con todo el peso de la ley. Si se está aprovechando de estadounidenses que trabajan arduamente, robándoles su identidad e ignorando intencionalmente sus responsabilidades como empleador para eludir la ley, iremos tras usted", citó Univisión las declaraciones del fiscal.
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