¿Escaneo de iris? de que trata la nueva implementación del DHS que podría afectar a los migrantes
El DHS habría otorgado un contrato de casi US$25 millones a una empresa de escaneo de iris para fortalecer sus políticas migratorias.
FOTO ILUSTRATIVA. Un integrante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabaja este lunes, en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un reciente artículo de Univisión informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría otorgado un contrato de US$25 millones a una empresa especializada en escaneo de iris.
El medio señaló que esta inversión podría generar más preocupación dentro de la comunidad migrante, al tratarse de una nueva acción para endurecer los procedimientos migratorios.
Univisión citó a NPR y detalló que el contrato incluiría unos 1 mil 500 dispositivos biométricos con acceso ilimitado a bases de datos y sistemas de identificación.
Esto permitiría a las autoridades migratorias verificar en tiempo real a las personas, incluso durante operativos migratorios en cualquier parte del país.
Univisión indicó que el sistema de escaneo de iris ya ha sido utilizado anteriormente por agencias de seguridad y cuerpos policiales para localizar prisioneros y personas bajo custodia.
Sin embargo, la implementación de esta tecnología en acciones y operativos migratorios dará “una sensación de monitoreo constante” a los indocumentados.
El medio citó a organizaciones defensoras de derechos civiles, las cuales expresaron preocupación principalmente por la vulnerabilidad de la privacidad de las personas mediante la identificación biométrica.
También advirtieron que el escaneo de iris podría causar equivocaciones que deriven en detenciones injustificadas.
Por otro lado, NPR, medio que difundió la información, indicó en su sitio web que el Departamento de Seguridad Nacional habló con el medio y aseguró que “los agentes del ICE utilizan esta tecnología para ayudar a identificar con precisión a las personas encontradas durante las operaciones de control migratorio y deportación”.
