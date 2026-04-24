¿Prohibido entrar a las viviendas? las nuevas restricciones que el ICE ha ordenado a sus agentes

Medios estadounidenses han informado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha ordenado a sus agentes varias restricciones para revertir las polémicas estrategias en favor de la campaña migratoria de Donald Trump.

Según declaraciones de dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a NBC, los agentes de ICE ahora no podrán ingresar en viviendas sin una orden judicial.

Los agentes de ICE también limitarán sus detenciones en los tribunales de inmigración solo a extranjeros con órdenes de deportación vigentes.

Según los funcionarios, los agentes de ICE habrían recibido instrucciones verbales de no entrar en las casas sin órdenes judiciales, una práctica que ha sido duramente criticada por defensores de los derechos civiles.

Los argumentos en contra de los allanamientos de ICE sin órdenes judiciales señalan que se trata de una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual protege contra registros y confiscaciones injustificadas por parte del Gobierno.

Los cambios en las acciones de ICE se dan no solo por las críticas hacia los agentes y la política migratoria de Trump, sino también por cuestionamientos de legisladores demócratas e incluso republicanos.

The DHS is quietly rolling back some of its controversial immigration enforcement policies, according to two senior DHS officials and two immigration attorneys who have seen the changes firsthand. https://t.co/LZtNMxRFyf — NBC News (@NBCNews) April 23, 2026

Las críticas aumentaron tras las muertes de los estadounidenses Alex Pretti y Nicole Renée Good durante operativos migratorios en Minneapolis.

Tras las muertes, la Casa Blanca informó que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, sería retirada de su cargo.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado, el nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo que exigiría a los agentes de ICE obtener órdenes judiciales antes de ingresar en los domicilios.

Asimismo, propuso reorientar la colaboración de ICE con las policías, centrándose en la detención de indocumentados en cárceles en lugar de realizar redadas comunitarias a gran escala.

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