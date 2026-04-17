El número más alto en 22 años: Por qué hay cifras récord de muertes de migrantes en centros de detención en EE. UU.

Una investigación publicada el 16 de abril por la revista médica internacional JAMA reveló un aumento considerable en la muerte de migrantes en centros de detención en Estados Unidos en los últimos años.

El estudio, divulgado el miércoles, indica que las muertes de migrantes en centros migratorios habrían alcanzado el mayor número en 22 años, con base en datos recopilados desde el 2004.

JAMA asegura que, desde el inicio de los registros, han ocurrido alrededor de 272 muertes en ese período.

La entidad señaló que el aumento de muertes de migrantes coincide con el incremento de detenciones y redadas migratorias registradas desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según JAMA, las autoridades reportaron 18 fallecidos desde octubre del 2025 hasta el 19 de enero de este año, lo que equivale a una tasa de 88.9 muertes por cada 100 mil personas bajo custodia de autoridades migratorias.

La cifra supone un aumento considerable en comparación con otros años. La investigación cita datos del 2020, uno de los más altos, cuando se registraron 75.6 muertes por cada 100 mil personas.

Death rates in immigration detention are nearing record highs, raising concerns among physicians regarding the health service standards at federal facilities, according to a new JAMA research study.



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JAMA también señala que en el 2023 se registraron cuatro muertes de migrantes, 12 en el 2024 y 23 en el 2025. Además, no descarta que la cifra registrada en el 2026 aumente.

Con respecto a los fallecidos, JAMA afirma que la mayoría son hombres, con una edad promedio de 45 años.

La investigación sugiere que, ante la poca información que brindan las autoridades, es difícil determinar la causa exacta de muerte de los migrantes bajo custodia del ICE.

Sin embargo, se han identificado signos de alerta graves previos a los fallecimientos, como un deterioro clínico considerable.

Medios como Univisión y Telemundo agregan que los registros de muertes de migrantes coinciden con el aumento de detenciones y múltiples denuncias de malas condiciones en los centros de detención.

Según Univisión, desde que Donald Trump regresó a la presidencia, se han confirmado más de 70 mil personas detenidas por el ICE.

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