“Armado y peligroso”: a cuánto asciende la recompensa por Iván Guzmán, supuesto líder de “Los Chapitos”

Autoridades estadounidenses como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) han informado que mantienen la recompensa de US$10 millones por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo" y supuesto cabecilla de la organización "Los Chapitos".

Por medio de sus redes sociales, las autoridades estadounidenses señalaron que Archivaldo, en compañía de sus hermanos, habría mantenido las operaciones ilícitas que anteriormente dirigía su padre.

De igual forma, la Embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señala que Archivaldo y sus hermanos "heredaron las redes de narcotráfico de su notorio padre".

"Por esta razón, Guzmán Salazar es prófugo de la justicia y debe considerarse armado y peligroso", señala la embajada.

Actualmente, dos de los cuatro hijos de "El Chapo" están bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Según Infobae, estos son Ovidio y Joaquín Guzmán.

En el caso de Joaquín, fue detenido en julio del 2024 junto con otro integrante del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada. Posteriormente, se conoció que Joaquín habría sido el encargado de llevar a "Mayo" ante las autoridades.

El ICE, según Infobae, también mantiene una recompensa de US$10 millones para quien brinde información que conduzca a la detención de Alfredo Guzmán, el segundo hermano que aún está en libertad.

Según las autoridades, a "Alfredillo" se le acusa no solo de pertenecer al cartel de Sinaloa, sino también de delitos como conspiración por posesión e intento de distribución de drogas.

Lea también: Escándalos políticos y narcotráfico: El expresidente Alfonso Portillo, Nicolás Maduro, “el Chapo” Guzmán y otros perfiles de la cárcel MDC de Brooklyn, Nueva York