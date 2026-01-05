Escándalos políticos y narcotráfico: El expresidente Alfonso Portillo, Nicolás Maduro, “el Chapo” Guzmán y otros perfiles de la cárcel MDC de Brooklyn, Nueva York

El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo Cabrera fue capturado en Guatemala en enero del 2010 y, tres años después, extraditado a Estados Unidos, país donde fue sentenciado el 22 de mayo del 2014 por el delito de lavado de dinero.

Portillo, presidente de Guatemala entre el 2000 y el 2004, fue condenado por usar cuentas bancarias en EE. UU. para lavar US$2.5 millones, producto de un soborno del Gobierno de Taiwán. En febrero del 2015 recobró su libertad.

El exmandatario estuvo en la prisión Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, que actualmente alberga a mil 336 reclusos, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, en inglés).

En ese penal también han estado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; cabecillas del narcotráfico mexicano, y ahora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Maduro fue capturado en enero del 2026 durante una operación dirigida por agencias estadounidenses y trasladado a la ciudad de Nueva York. Enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas y apoyo a organizaciones criminales, presentados originalmente en marzo del 2020.

Los perfiles de los reos en la prisión de Brooklyn

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al MDC, que alberga a más de mil 300 internos en espera de juicio o sentencia.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, cabecilla del cartel de Sinaloa, estuvo recluido en ese centro, al igual que Ismael “El Mayo” Zambada.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, también estuvo en una de las celdas de esa prisión neoyorquina.

Uno de los reclusos de ese penal fue el rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, condenado por delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer prostitución.

“El infierno en la Tierra”: Cómo es el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, la cárcel donde está Nicolás Maduro

Al MDC, situado en el distrito de Brooklyn, se le ha llegado a llamar un “infierno en la Tierra”. Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad, junto con la de Rikers, y ha sido objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

En la única prisión federal de Nueva York. Su alrededor de mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano, en el sur de Manhattan. Una antigua reclusa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes.

