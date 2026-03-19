Quién es la hija del “Mayo” Zambada que fue detenido y luego liberada en un operativo en Sinaloa

Las autoridades mexicanas informaron este 19 de marzo sobre un operativo en Sinaloa que dejó 11 supuestos miembros del crimen organizado muertos, además de la detención y posterior liberación de una de las hijas de “El Mayo” Zambada.

Según información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, el operativo se llevó a cabo en diferentes puntos de Sinaloa, donde hubo una intervención de las autoridades en un domicilio presuntamente vinculado con “Los Mayos”.

Las autoridades intervinieron otro inmueble vinculado con el grupo del crimen organizado, donde surgió un conflicto armado.

De forma preliminar, las autoridades informaron que 11 personas perdieron la vida y que en el inmueble se incautaron armas de alto poder.

Medios locales añadieron que durante el operativo se detuvo a una mujer, quien posteriormente fue liberada y que se presume que era Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.

Mónica Zambada, según las autoridades mexicanas, fue señalada en el 2007 por las autoridades de EE. UU. por presuntamente participar en lavado de dinero mediante varias empresas.

🚨#Ahora | Gabinete de Seguridad confirma operativo en finca relacionada con “Los Mayos”.



Reporta a 1 detenido y 11 presuntos agresores vinculados a la facción del Cártel de Sinaloa abatidos.



Mónica Zambada Niebla estaba en el sitio y precisa "se localizó a una mujer,… pic.twitter.com/fTusaSy6b4 — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

En el 2019, Mónica habría sido sancionada por el gobierno de EE. UU. y posteriormente fue eliminada de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EE. UU.

En Sinaloa y su capital, Culiacán, se libra desde finales del 2024 una violenta pugna interna del cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado como un grupo terrorista tras la detención, en julio, de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán y cabecilla del grupo Los Chapitos, lo entregara a Estados Unidos.

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