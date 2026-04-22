“Es como si no existiera”: el caso del español detenido por el ICE y lleva medio año en un centro de detención

Muchos migrantes han sido detenidos por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), como parte del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Mientras algunas personas logran salir de los numerosos centros de detención de Estados Unidos, donde varios migrantes permanecen, otros deben esperar mucho tiempo para que su caso sea visto por las autoridades.

Pero hay otros casos en los que los migrantes se encuentran, literalmente, "abandonados" por las autoridades de su propio país, donde la incertidumbre por no saber cuándo saldrán de esos centros de detención crece conforme pasan los días.

Tal es el caso, según evidenció el medio El País, de Miguel Barreno López, un hombre de 39 años, originario de España, que lleva más de seis meses en un centro de detención en Kentucky.

Su situación ha generado preocupación, debido a que un juez aprobó su salida voluntaria de Estados Unidos el pasado 17 de noviembre del 2025. Sin embargo, ninguna autoridad le ha notificado avances en su caso.

"Estoy literalmente abandonado, como que no existo", dijo López en una entrevista que concedió a El País.

Miguel Barreno López has been in a detention center in the United States for six months. The Spanish citizen forgotten by everyone at an ICE center: ‘I am literally abandoned, as if I don’t exist’ https://t.co/swhIJeMSfv — El País English Edition (@elpaisinenglish) April 22, 2026

El medio señala que el consulado de España en Chicago no ha dado señales de avance en el caso de López, aunque sus familiares han pedido ayuda.

También relata cómo López ha tenido que esperar en el centro de detención, mientras observa cómo otros migrantes logran regresar a sus respectivos países y se alimenta de la poca comida que le brindan las autoridades migratorias, como sopas instantáneas.

López ingresó a Estados Unidos el 4 de noviembre del 2017, primero para buscar trabajo y, segundo, para estar cerca de Leticia Centeno, una mujer originaria de Nicaragua, de la que se enamoró y con quien formó una relación.

El medio señala que fue el 18 de noviembre, alrededor de las 6.30 horas, cuando López, quien se dirigía a su trabajo en una fábrica de comida hindú, fue "emboscado" por las autoridades migratorias.

Según El País, un vehículo con agentes federales siguió el automóvil de López y lo detuvo junto con otras tres personas de Nicaragua.

Mientras los nicaragüenses detenidos pidieron su salida voluntaria de Estados Unidos —y con ello salir del centro de detención—, a López, aunque lo ha solicitado en varias ocasiones, no se le ha concedido.

En principio, López estaba en un centro de detención en Indiana, pero posteriormente fue trasladado a Kentucky, donde permanece.

El medio citó las declaraciones de la pareja de López, quien dijo que ha intentado en múltiples ocasiones ponerse en contacto con el consulado de España en Chicago para pedir ayuda, pero las autoridades se habrían negado en repetidas ocasiones bajo el argumento de "ahora lo tiene el ICE y no podemos hacer nada".

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