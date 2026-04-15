Dejó su cuerpo en una autopista: el caso del migrante guatemalteco señalado por EE. UU. de estrangular a su esposa

Medios estadounidenses informaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentaron una solicitud de detención contra un migrante guatemalteco en Oklahoma por, presuntamente, estrangular a su esposa.

Según medios como Fox News, las autoridades identificaron al migrante como Willie Ricardo Mérida Escobar, de 40 años, principal sospechoso de la muerte de su esposa, Karla Gramajo Cabrera, cuyo cuerpo fue hallado cerca de una autopista.

Las autoridades señalan que Escobar habría cometido el hecho el pasado 10 de abril; además, que ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en septiembre del 2016.

El DHS indicó que en el 2023 se dictó una orden definitiva de expulsión contra Escobar.

"Un extranjero ilegal con antecedentes penales procedente de Guatemala, estranguló a su esposa y abandonó su cadáver bajo una autopista en Oklahoma", declaró la subsecretaria en funciones, Lauren Bis, a Fox News.

"Este monstruo nunca debió estar en nuestro país", aseveró Bis.

TULSA COUNTY, OK: Willie Ricardo Merida‑Escobar, an illegal alien from Guatemala, confessed to strangling his wife Karla Gramajo-Cabrera inside their home on April 8, after an argument in which she insulted him. He then dumped her body under a highway.



This monster NEVER should… pic.twitter.com/Jh2t7ARGZl — Homeland Security (@DHSgov) April 15, 2026

Otros medios como NewsOn6 señalaron que la hermana de la víctima había denunciado su desaparición, por lo que se iniciaron las investigaciones para determinar su paradero.

Según la Policía local, el 8 de abril Escobar estranguló a su esposa, mientras su hijo, de 17 años, dormía en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Tras su detención, Escobar no solo confesó haber asesinado a su esposa, sino que indicó que no "podía precisar" dónde había abandonado el cadáver.

Finalmente, el cuerpo de Cabrera fue encontrado bajo un colchón cerca de una autopista.

Las primeras hipótesis, según el DHS, señalan que la pareja tuvo una discusión en la que Cabrera habría insultado a Escobar, lo que habría motivado el crimen.

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