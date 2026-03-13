El regalo de Navidad de la guatemalteca Aurelia Choc se convierte en pista clave tras hallazgo de tres cuerpos en Alabama

El hallazgo de un collar que la guatemalteca Aurelia Choc Coc recibió como regalo en la Navidad pasada ha aumentado la angustia de su familia, luego de que el objeto apareciera cerca del lugar donde las autoridades localizaron tres cuerpos enterrados en una zona boscosa de Alabama, Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el collar fue encontrado entre varios objetos en el área donde investigadores descubrieron los cadáveres. La pieza tiene inscrito el nombre de Aurelia, lo que incrementó la preocupación de sus familiares, quienes temen que los restos correspondan a la mujer guatemalteca y a dos de sus hijos, desaparecidos desde finales de enero pasado.

Aurelia Choc Coc, de origen guatemalteco, fue reportada como desaparecida el 30 de enero junto a sus hijos Niurka Choc, de 17 años, y Anthony García Choc, de 2, en el estado de Alabama.

Las autoridades localizaron recientemente tres cuerpos enterrados cerca de Downing Road, al este de Summerdale, Alabama. Aunque los investigadores aún esperan los resultados de pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas, el hallazgo del collar se convirtió en una de las pistas más inquietantes del caso.

Según informó la cadena Univisión, el objeto fue reconocido por familiares de la guatemalteca, quienes confirmaron que se trataba de un regalo que recibió durante la Navidad pasada.

El fiscal del distrito, Keith Blackwood, declaró a medios locales que la evidencia recopilada hasta ahora apunta a que los cuerpos podrían corresponder a Aurelia y sus hijos. Sin embargo, las autoridades mantienen el proceso de identificación en curso.

El principal sospechoso del caso es Héctor Argueta Guerra, un hombre de origen salvadoreño que enfrenta cargos relacionados con secuestro y homicidio. Las autoridades indicaron que el hallazgo de los cuerpos se produjo durante una operación de seguimiento en una propiedad vinculada con él.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Aurelia mantiene la esperanza de que las pruebas forenses descarten el peor escenario.

Sus hijas Lorena Tiul Coc y Yoselin Tiul Coc, residentes en Estados Unidos, han pedido a las autoridades que agilicen el proceso de identificación para conocer el destino de sus familiares.

En Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que gestiona, por medio del Consulado General de Guatemala en Atlanta, Georgia, el registro dactiloscópico de la connacional para apoyar a las autoridades estadounidenses en la identificación de los restos.

Entretanto, el collar, un pequeño objeto que alguna vez simbolizó una celebración familiar, se ha convertido en una pieza clave dentro de una investigación que mantiene en vilo a la familia y a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

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