Héctor Guerra: Quién es el salvadoreño sospechoso de la muerte de la familia Choc en Alabama

Aún genera consternación el caso de los tres miembros de una familia guatemalteca que desaparecieron en Alabama el psado 30 de enero y el hallazgo de sus supuestos cuerpos el 12 de enero, según declaraciones de la policía de ese estado.

Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, desaparecieron el pasado 30 de enero en su vivienda en Theodore, y mientras las investigaciones continúan, una persona originaria de El Salvador ha sido calificado como el principal sospechoso de la muerte de la familia Choc.

Medios como Infobae y Fox10 News señalan que el sospechoso es identificado como Héctor Gamaliel Arguera Guerra, un hombre de 27 años y que tiene un extenso historial de antecedentes delictivos.

Las autoridades estadounidenses han señalado, de acuerdo al medio Infobae, que Guerra posee no solo antecedentes penales en EE. UU., sino también órdenes de arresto provenientes de El Salvador.

El medio señala que algunos de los delitos en donde se señala a Guerra es actividad vinculada con pandillas, además de tener una investigación en su contra por un supuesto caso de homicidio agravado en El Salvador durante el año 2015.

También señalan que en 2015 Guerra fue detenido por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, pero fue liberado un mes después.

En 2016 enfrentó otros cargos por su supuesta vinculación a actos de terrorismo y crimen organizado.

Además, el condado de Mobile calificó a Guerra como "un criminal de extrema peligrosidad".

"El mayor delincuente de la historia. Héctor lleva en la cárcel de Metro desde el 10 de febrero de 2026. Hoy se le han añadido nuevos cargos a su lista", informó el condado de Mobile en redes sociales.

Entre los cargos que se le añadieron a Guerra fue secuestro en primer grado, asesinato capital de menores, obstrucción de la justicia mediante identidad falsa, profanación de cadáver y asesinato capital con robo.

En el caso de la obstrucción de la justicia, las autoridades detallaron que Guerra proporcionó el nombre falso de "Juan Carlos Guerra".

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