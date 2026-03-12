Minex gestiona identificación de madre guatemalteca y sus dos hijos tras hallazgo de cuerpos en Alabama

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó este 12 de marzo que gestiona el apoyo hacia las autoridades estadounidenses en seguimiento al caso de los cuerpos hallados en Alabama, que autoridades locales estiman que podrían tratarse de una madre guatemalteca y sus dos hijos de 17 y 2 años.

La fiscal del condado de Mobile, Keith Blackwood, informó que Aurelia Choc Cac, de 40 años, y a sus dos hijos; Niurka Zuleta-Choc (17), y Anthony García Choc (2), desaparecieron a finales de enero pasado y desde entonces se investigaba el caso.

Las autoridades ya habían capturado hace varias semanas a Héctor Gamaliel Argueta, un hombre de 27 años, señalado como el principal sospechoso de la muerte de la familia.

Durante una conferencia de prensa Blackwood amplió que el pasado 11 de marzo del 2026 se confirmó el hallazgo de tres cadáveres que podrían corresponder a las tres víctimas, los cuales fueron localizados en un área boscosa en Baldwin, otro condado de Alabama, en una propiedad vinculada al detenido.

El fiscal afirmó que la identificación forense de los cuerpos tomará un tiempo, pero aseguró que "hay pruebas suficientes que apuntan a que los cuerpos pertenecen a la familia Choc".

"Se trata de un asesinato horrible y espantoso. El estado solicitará la pena de muerte en este caso. Los cargos se firmarán hoy y seguiremos adelante con el sistema judicial de Alabama", afirmó Blackwood ante los medios.

Las autoridades de Guatemala indicaron que el alguacil a cargo del caso indicó que los restos coinciden con las características físicas de la familia desaparecida, y la identificación oficial está pendiente de los exámenes forenses y autopsias correspondientes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores especificó que se gestiona ante el Consulado de Guatemala en Atlanta, Georgia, los registros dactiloscópicos para el análisis de las huellas dactilares para el proceso forense que permita confirmar la identificación de los mismos.

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre la condición de los cuerpos, en atención a la sensibilidad del caso y a la necesidad de preservar la integridad de la investigación, agregaron.

La cadena Fox 10 detalló que un grupo de perros rastreadores alertaron del lugar donde los cuerpos estaban enterrados y que hasta este jueves 12 de marzo, los investigadores continuaban trabajando en la zona del hallazgo.

"Diré que todas las agencias han trabajado en esto todos los días desde que la familia desapareció. … En un caso como este, con toda una familia desaparecida, nunca se pierde la esperanza. Pero, obviamente, a medida que pasan los días, el resultado no parece que vaya a ser bueno", afirmó el alguacil.

Familia guatemalteca es reportada desaparecida

El pasado 30 de enero del 2026, vecinos y conocidos reportaron la ausencia de Aurelia Choc Cac y sus dos hijos. Los testigos afirmaron a las autoridades locales que fueron vistos por última vez alrededor de las 15 horas de ese día.

Antes la prolongada espera y la falta de noticias, un vecino del sector llamado Maurice Simmons decidió comunicarse al 911 para trasladar el reporte a la Policía.

La tarde del 31 de enero los agentes se dispusieron a ingresar en la vivienda de la familia Choc, pero no encontraron a los miembros de la familia y hallaron restos de sangre en varias partes de la casa.

Aunque las autoridades no detectaron señales de que alguien hubiera intentado forzar la entrada de la vivienda, había otros indicios que apuntaban a que el caso tenía “aspectos muy inusuales”.

La cadena Univisión reportó que los agentes se percataron de que el colchón de la habitación principal de la casa y una canasta de ropa, ya no estaban. Había varias prendas de vestir arrojadas al suelo y muchos objetos estaban volcados o fuera de su sitio.

El 1 de febrero del 2026, la Policía detuvo al padre de los niños, identificado como Juan Antonio García, en el estado de Texas. Sin embargo, tras ser somteido a un interrogatorio, fue puesto en libertad, puesto que las autoridades no lo consideraron persona de interés en el caso.

Hasta ahora las autoridades de Alabama no han informado si existe algún posible vínculo entre García y Gamaliel Argueta, el hombre que quedó detenido. La investigación sigue activa en la que también participa el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de forma técnica y operativa.