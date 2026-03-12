Familia Choc: la cronología del caso de los guatemaltecos desaparecidos en Alabama

Este 12 de marzo, autoridades de Alabama informaron sobre el hallazgo de tres cuerpos que podrían pertenecer a una familia guatemalteca que desapareció a inicios de este año.

Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, desaparecieron el pasado 30 de enero en su vivienda en Theodore. Desde entonces, el caso ha causado consternación entre vecinos y conocidos de la familia.

El caso tomó mayor relevancia por la participación del FBI en las labores de búsqueda, además de ofrecer una recompensa de hasta US$15 mil por información que permita encontrar a los guatemaltecos.

El pasado 30 de enero, vecinos y conocidos se extrañaron de no ver a la familia. Según testigos, fueron vistos por última vez alrededor de las 15 horas de ese viernes.

Al día siguiente, un vecino del sector, Maurice Simmons, llamó al 911 e indicó a la Policía que no había rastros ni señales de los guatemaltecos.

Durante la tarde del 31 de enero, al ingresar en la vivienda de la familia Choc, los policías no encontraron a los miembros de la familia, pero hallaron restos de sangre en varias partes de la casa.

Aunque las autoridades declararon en un principio que no había señales de que alguien hubiera intentado entrar en la vivienda de forma forzada, había indicios que apuntaban a que el caso tenía “aspectos muy inusuales”.

Por ejemplo, el medio Univisión detalla que los agentes se percataron de que el colchón de la habitación principal de la casa y una canasta de ropa ya no estaban.

También descubrieron que varias prendas de vestir estaban arrojadas al suelo y que muchos objetos estaban volcados o fuera de su sitio.

El 1 de febrero, la Policía informó sobre la captura del padre de la familia, identificado como Juan Antonio García, en el estado de Texas.

Tras el interrogatorio, García fue liberado, puesto que las autoridades no lo consideraron persona de interés en el caso.

Luego, las autoridades confirmaron la captura de un salvadoreño de 27 años, presunto sospechoso de la desaparición de la familia, identificado como Héctor Gamaliel Argueta Guerra.

Según la Policía, Guerra fue detenido en un control de tráfico, pero trató de huir y se escondió en una zona boscosa, hasta que finalmente fue capturado por las autoridades.

Guerra, según la Policía, habría sido vinculado con una furgoneta negra que generó sospechas, ya que estaba estacionada frente a la casa de los Choc un día antes de su desaparición.

