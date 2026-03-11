Cambio de horario en EE. UU.: Qué estados analizan ya no aplicarlo y por qué

El pasado 8 de marzo, en varias zonas de EE. UU., se llevó a cabo el cambio de horario para dar inicio al verano, por lo que varios relojes tuvieron que adelantarse una hora.

Aunque se trata de una práctica recurrente que se realiza dos veces al año en Estados Unidos, en algunos estados este cambio no se lleva a cabo.

Los motivos son varios, pero, de acuerdo con medios como Infobae, se debe a que en esos lugares hay poca variación en la luz solar.

Según USA Today, son seis los territorios que no aplican el cambio de horario:

Arizona

Hawai

Puerto Rico

Samoa Americana

Guam

Islas Vírgenes

En el caso de Arizona, según Infobae, es porque en ese estado hay una alta exposición a la luz solar.

Mientras tanto, en Hawai y otras zonas del Caribe y del Pacífico, la luz del sol no tiene variaciones considerables para alterar las estaciones del año en EE. UU.

El próximo cambio de horario, en esta ocasión para anunciar el inicio del invierno en Estados Unidos, será el domingo 1 de noviembre.

¿Qué estados analizan quitar el cambio de horario?

De acuerdo a información del medio AS, varios son los estados que han presentado proyectos de ley para que el cambio de horario ya no se aplique y que el horario de verano se vuelva un tiempo permanente.

Según AS, los estados que analizan ya no implementar el cambio de horario y que se mantenga en el horario de verano son Florida, Alabama, Georgia, Minnesota, Mississippi, Montana, Idaho, Louisiana, Carolina del Sur, Utah, Wyoming, Delaware, Maine, Oregon, Tennessee, Washington, Colorado, Oklahoma y Texas.

Por otro lado, hay varios estados que analizan que el horario sea estándar y de forma permanente son: Alaska, California, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Pensilvania y Vermont.

Lea también: Cambio de horario de EE. UU.: cómo afectaría a la salud, según un estudio de Stanford