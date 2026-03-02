Cambio de horario 2026: la fecha exacta en que EE. UU adelantará sus relojes para oficializar el verano

Estados Unidos está cada vez más cerca del cambio de horario, cuando deberá adelantar sus relojes una hora para dar inicio al horario de verano.

El Gobierno federal de Estados Unidos ha dicho que los motivos por los que se emplea esta práctica son aprovechar la luz natural durante las tardes.

A finales del 2025 los estadounidenses retrasaron sus relojes durante la temporada de invierno; ahora, en pocos días, deberán adelantarlos.

Según información oficial del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, en inglés), la fecha en la que los estadounidenses deben adelantar sus relojes una hora es el domingo 8 de marzo, a las 2 horas.

El NIST también detalló que el horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre del 2026, momento en que los relojes deberán retrasarse una hora por el inicio del invierno.

Aunque esta es una medida que la mayoría de estados aplica anualmente, hay territorios donde el cambio de horario no se implementa.

Según medios como Infobae, el objetivo principal del horario de verano en Estados Unidos es, además de aprovechar la luz solar durante los meses veraniegos, reducir el uso de energía eléctrica en aparatos de iluminación.

