Cuándo cambia la hora en Estados Unidos y cómo nació esta práctica

Dos veces al año, EE. UU. pone en práctica su cambio de horario, no solo como una forma de marcar el inicio del verano e invierno, sino también para aprovechar mejor la luz solar que conlleva esta modificación.

Denominada Daylight Saving Time, esta práctica ha estado vigente durante muchos años, y no solo se aplica en EE. UU., sino también en otras zonas de Norteamérica y Europa.

Este año, en concreto, el cambio de horario inició el pasado 2 de marzo (con el comienzo del verano), y se prevé que vuelva a modificarse el próximo 2 de noviembre, para dar inicio al invierno.

Pero ¿Dónde surgió esta práctica? ¿Qué lugares del mundo, además de EE. UU., la han mantenido y cuál es su principal objetivo?

De acuerdo con medios como CNN, el sistema actual de cambio de horario utilizado por EE. UU. comenzó en el 2007.

Sin embargo, esta práctica tendría muchos más años de implementarse. Según el medio, no hay certeza sobre su origen.

Se presume que la idea fue mencionada en 1784 por Benjamín Franklin, pero, según CNN, no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando varios países comenzaron a implementar el horario de verano.

Por lo general, el cambio de horario tiene como objetivo principal reducir el uso de iluminación artificial.

No obstante, el medio señala que EE. UU. estandarizó esta práctica en 1996, mediante la Ley del Tiempo Unificado.

Cuando se implementó, el cambio de horario se realizaba en otra época del año: comenzaba el primer domingo de abril y finalizaba el último domingo de octubre.

Sin embargo, en 2005, EE. UU. amplió el horario de verano en cuatro semanas.

Según CNN, actualmente hay unos 70 países en todo el mundo que aún adoptan esta práctica, mientras que otros ya no la implementan.

Además, existe un debate sobre su efectividad, ya que numerosos expertos han advertido que el cambio de horario puede conllevar efectos negativos en la salud de las personas.

Lea también: ¿Recuerda cuando Guatemala cambió la hora para ahorrar energía? Esta es la razón por la que no se ha vuelto a aplicar esa medida