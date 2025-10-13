Cambio de horario en EE. UU.: cuándo es y por qué se hace cada año

Internacional

Cambio de horario en EE. UU.: cuándo es y por qué se hace cada año

A poco de finalizar el horario de verano en EE. UU. las personas deberán ajustar sus relojes para dar inicio al invierno y volver a la hora estándar.

|

time-clock

Reloj

FOTO ILUSTRATIVA. Un reloj antiguo se encuentra fuera de la casa club durante la segunda ronda del Rogers Charity Classic 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las autoridades de Estados Unidos han recordado la fecha en la que se hará la modificación en la hora, para así no solo comenzar con la temporada de invierno, sino también regresar al horario estándar.

Cada año, como es costumbre, los estadounidenses deben ajustar sus relojes, lo que se prevé tendrá un impacto en las actividades diarias, así como en el funcionamiento de los servicios básicos.

Medios como USA Today explican que este cambio ha sido utilizado durante muchos años con el objetivo de “priorizar la eficiencia del uso de la energía”.

En el 2025, por ejemplo, el cambio de horario se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, a las 2.00 horas, momento en que las personas deberán atrasar sus relojes una hora.

LECTURAS RELACIONADAS

"Una ventana al cosmos": fecha, lugar y detalles de la exposición de fotografías del cielo nocturno guatemalteco

chevron-right
Festival del Níspero del 2023 en San Juan del Obispo

Festival del Níspero 2025: fechas, horarios y actividades del evento gastronómico en San Juan del Obispo, Sacatepéquez

chevron-right

El medio detalla que no todo el territorio de Estados Unidos realiza este ajuste, ya que existen estados que han decidido no adoptar el horario de verano.

Estos lugares son:

  • Arizona
  • Hawái
  • Puerto Rico
  • Samoa Americana
  • Guam
  • Islas Vírgenes de EE. UU.

Otros medios como Infobae señalan que este concepto se originó en el siglo XVIII, con la intención de aprovechar las propiedades de la luz solar. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando esta medida se institucionalizó.

El medio detalla que leyes como la de Horario Uniforme y la de Política Energética del 2005 consolidaron el cambio de horario anual.

Este cambio, por lo general, comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

Aunque es una práctica que ha perdurado en el tiempo y que está permitida por la normativa vigente, muchas personas han manifestado su desacuerdo con los cambios de horario, principalmente porque alteran el ciclo de sueño, lo que puede ser perjudicial para la salud.

Lea también: Columbus Day: qué significa y por qué se celebra el segundo lunes de octubre en EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Cambio de Horario  Invierno Sucesos Estados Unidos Verano 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS