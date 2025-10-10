“Una ventana al cosmos”: fecha, lugar y detalles de la exposición de fotografías del cielo nocturno guatemalteco

Descubra cómo guatemaltecos especializados en tomas de fotografías nocturnas muestran la magia del cielo en la exposición Una ventana al cosmos, en el Museo Nacional de Historia, zona 1.

La astrofotografía es una rama de la fotografía dedicada a capturar imágenes del cielo. Expertos guatemaltecos han logrado destacarse en este campo. Los organizadores explican que esta experiencia combina ciencia, arte y tecnología para acercar al público a los misterios del universo a través de la astrofotografía. La muestra permanecerá abierta hasta el viernes 31 de octubre.

El proyecto es impulsado por el astrofotógrafo y curador Juan Pablo de la Cruz, junto con Pablo Montes, Mario Wünderlich, Sergio Montúfar y otros integrantes de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Las obras presentan nebulosas, galaxias y paisajes celestes capturados desde distintos puntos del país, y revelan el talento nacional y la belleza del cielo guatemalteco.

“Cada fotografía es un puente entre el arte y la ciencia; una forma de recordarnos que el universo no está tan lejos como parece, sino que comienza en nuestra mirada. Invitamos a todas y todos a visitar la exposición y dejarse inspirar por la grandeza del cosmos que nos rodea”, expresó De la Cruz.

Además de la exhibición, el evento incluirá talleres educativos con el propósito de fomentar el interés por la astronomía y la exploración del cosmos entre niñas, niños, jóvenes y público general.

Fecha

Durante octubre

Hora

De martes a viernes, de 9 a 17 horas y los sábados y

domingos, de 10 a 16 horas

Lugar

Museo Nacional de Historia, 9ª. Calle 9-70, zona 1

Precio

Entrada gratuita

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.








