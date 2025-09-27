Escenario

Guatemala destaca en los SIPA en Italia y fotógrafo de National Geographic revive su impactante historia en el país

En los SIPA 2025 se elogió el trabajo del astrofotógrafo Sergio Montúfar, y el fotógrafo de National Geographic, Steve Winter, contó una aventura que vivió en nuestro país.

Sergio Montúfar estuvo entre los fotógrafos más elogiados por su trabajo documental de Estrellas ancestrales, Ch'umilal, en los Premios SIPA, que se entregaron en Italia el sábado 27 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla Premios SIPA)

Este sábado 27 de septiembre se entregaron los Siena International Photo Awards (Premios Internacionales de Fotografía de Siena, SIPA), en Italia, en los cuales participó el guatemalteco Sergio Montúfar con su proyecto Estrellas ancestrales-Ch'umilal, quien comparte con alegría que su trabajo resultó entre los más elogiados por los jueces. (Lea al pie de esta nota de qué trata el documental y encuentre una gráfica interactiva con el trabajo del guatemalteco).

En la categoría de cortometrajes se presentaron los más elogiados, entre ellos: Un viaje por Marruecos, de Avisekh Mukherjee (Suiza); Por todo lo que estamos perdiendo, de Francesco Dall'Olmo (Italia); Crisis en la cuerda floja: Texas, de Lokman Elibol (Estados Unidos); Timbure, de Michelle McCoville (Estados Unidos); El oasis de Kibera, de Gonzalo Pérez (España); y Estrellas ancestrales-Ch'umilal, de Sergio Emilio Montúfar (Guatemala).

El ganador de esta categoría fue Sandcastle, de Román Willi (Suiza); el segundo lugar fue para Reindalen, de Morgan Heim (Estados Unidos); y el tercero para De la oscuridad a la luz, de Al Bello (Estados Unidos).

La singularidad de los SIPA reside en su constante búsqueda de la vanguardia y la creación. Los ganadores son evaluados por un panel internacional de expertos, integrado por reconocidos fotógrafos y editores de importantes revistas especializadas.

Los premios incluyen diversas categorías, entre ellas: viajes y aventuras; rostros y personajes fascinantes; la belleza de la naturaleza; los animales en su entorno; vida submarina; deportes en acción; narración de historias; documental y fotoperiodismo; menores de 20 y fotografía callejera.

La categoría de cortometraje documental está diseñada para desafiar e inspirar a cineastas en cualquier etapa de sus carreras a crear cortometrajes cautivadores. “Buscamos películas que muestren la diversidad y la belleza de la vida a través de diversos géneros, como el fotoperiodismo, los deportes, la vida cotidiana, los viajes, la vida silvestre y la naturaleza”, afirman los organizadores.

En esta velada también se entregaron además de los SIPA; los Premios de Fotografía Creativa; y los Premios de Fotografía con Drones.

Un encuentro con el arte y la cultura mundial

La ceremonia se llevó a cabo en el Monumento Nacional Teatro dei Rinnovati, de Siena, a las 17 horas locales (9 horas en Guatemala). En 1995, la Unesco declaró a Siena Patrimonio de la Humanidad por haber conservado hábilmente importantes rasgos de su estructura medieval: un casco antiguo rodeado por murallas construidas entre los siglos XIV y XVI, y una plaza principal, la plaza del Campo, que sorprende por la cantidad de monumentos y lugares que alberga.

Los SIPA en su undécima edición, recibió más de 400 mil propuestas de 194 países de todo el mundo, creando una plataforma inclusiva e internacional: un flujo continuo de culturas y perspectivas que ha convertido a la ciudad en una de las capitales mundiales de la fotografía internacional.

El programa de 2025 ofrece un amplio calendario de eventos: 10 exposiciones de fotografía, 3 concursos internacionales, encuentros con figuras destacadas del fotoperiodismo mundial y una jornada de charlas y reflexiones en edificios históricos, museos, antiguas destilerías, iglesias desacralizadas, escuelas de arte y pueblos. Estos son algunos de los lugares más fascinantes de la ciudad y sus alrededores, impregnados de historia y atmósfera, que crean un diálogo único entre las imágenes y el paisaje circundante.

Uno de los momentos emotivos de la ceremonia fue cuando apareció Steve Winter, quien ha sido fotógrafo de National Geographic durante más de dos décadas. Se especializa en vida silvestre, en particular en grandes felinos. Es explorador de National Geographic y ha sido nombrado Fotógrafo de Vida Silvestre del Año de la BBC.

El fotógrafo Steve Winter junto al conductor Fernando Tiberini durante la presentación de los Siena International Photo Awards 2025. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla transmisión Premios SIPA)

Acerca de sus inicios en esta profesión, comentó que su carrera fotografiando grandes felinos comenzó por casualidad. Mientras estaba en Guatemala, escribiendo su primer reportaje de historia natural —sobre un ave. Aunque él era fotoperiodista y no sabía mucho del tema—, vivió una experiencia inesperada.

Una noche, acostado en su litera, escuchó crujir las escaleras y luego el piso, hasta que oyó arañazos y un fuerte olfateo debajo de la puerta. El miedo lo paralizó, hasta que, por radio, sus compañeros le dijeron entre risas que no se preocupara, que solo era un jaguar negro. Aquella revelación lo sorprendió, y aunque esa noche no se atrevió a salir ni a tomar una foto, fue el inicio de su estrecha relación con estos animales.

Aquí compartimos una de las imágenes emblemática de Steve Winter.



¿De qué trata el cortometraje nominado de Sergio Montúfar?

Este cortometraje documental de Montúfar destaca por su propuesta inmersiva. En entrevista previa con Prensa Libre, Montúfar explicó que con este documental quiere mostrar que la cosmovisión maya no es “new age” ni turismo esotérico, como muchas veces se tergiversa, sino una filosofía profunda sobre comunidad, naturaleza y espiritualidad. "Este proyecto busca poner en valor ese conocimiento, visibilizarlo y rescatarlo de la marginación", afirmó.

Su objetivo es documentar la sabiduría de los abuelos mayas —los ajq’ij y ajq’ijab’— de forma respetuosa, con su permiso y asesoría. “Así nace Estrellas ancestrales, que inició como un proyecto de documentación nocturna en sitios arqueológicos, pero pronto se convirtió también en una investigación sobre la astronomía en la cosmovisión maya", detalló.

El documental propone una experiencia inmersiva: los espectadores usarán más que la vista y el oído para vivirlo. “Es un documental sensorial: un poema en voz e imagen, que busca que la gente sienta, no solo que aprenda. Se registraron sitios sagrados de Guatemala con técnicas que muestran en segundos el paso de horas, creando experiencias que conmueven", explicó.

El proyecto tiene varias fases. Comenzó con una serie fotográfica presentada en 2017 en el Palacio Nacional de la Cultura; una segunda versión fue expuesta en julio del 2022 en el Museo Miraflores, y la tercera —inmersiva, y de la que este corto forma parte— se presentó en la exposición Continuum, de Fundación Paiz, en 2024.

Otro aspecto destacado del documental es la participación de reconocidos talentos guatemaltecos. Cuenta con la voz de Magda Angélica, la narración de la Premio Nacional de Literatura 2016, Delia Quiñónez, la música original de Isaac Hernández, Claudio Montúfar y Marco Juárez, así como la colaboración de Axel Avendaño, Ramiro Eduardo, y Andrea Ruano.

Hernández, quien reside actualmente en España, comenta que su estancia en el extranjero no significa cortar lazos con Guatemala, sino todo lo contrario: busca formarse, elevar su nivel artístico y aplicar ese aprendizaje en proyectos que lo vinculen con su país. Trabajar en producciones guatemaltecas lo emociona, porque le permite devolver lo aprendido con calidad y profesionalismo.

Destaca la colaboración con Montúfar, a quien describe como una persona profundamente musical e inspiradora, que valora y cree en su arte. Además, subraya que la obra musical contó con la participación de dos amigos cercanos y compañeros de sus inicios en la composición: Claudio Montúfar y Marco Tulio Juárez, lo que añade un valor emocional al proyecto.

Sobre el impacto del documental, considera que el trabajo del astrofotógrafo ha dejado una huella a nivel mundial, más allá de si gana o no un premio. “Guatemala necesita creer en lo que produce y proyectarlo hacia el exterior con calidad, originalidad, cariño y atención al detalle”, dice. Señala que este proyecto lo logró, al explorar lenguajes poco usados en el país.

Finalmente, sueña con que el verdadero impacto se materialice en la producción de un largometraje de Estrellas ancestrales-Ch'umilal. Reconoce la importancia de las nominaciones y los premios, pero cree que la transformación real vendrá con la posibilidad de realizar proyectos de mayor envergadura y alcance internacional.

El recorrido de Sergio Montúfar

Conozca los detalles de la vida del talento guatemalteco Sergio Montúfar, quien desde sus inicios ha destacado por su pasión y dedicación. En 2011, por ejemplo, se unió a la Asociación Guatemalteca de Astronomía y, ese mismo año, comenzó su recorrido fotográfico con una cámara prestada. Sus imágenes han sido referencia para la NASA, y en 2025 fue galardonado como Milky Way Photographer of the Year.

Vea más de sus trabajos y proyectos en la siguiente gráfica interactiva: