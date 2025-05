Sergio Montúfar: la foto que lo consagró como Milky Way Photographer of the Year 2025

La belleza del universo se concentró en la octava edición del certamen Milky Way Photographer of the Year, en el que fueron seleccionadas 25 imágenes únicas que retratan el esplendor del espacio. Entre ellas destacó el guatemalteco Sergio Montúfar, con su fotografía titulada Fuego cósmico, que le valió el reconocimiento como Fotógrafo de la Vía Láctea del Año 2025, otorgado por el blog especializado Capture the Atlas.

Montúfar, astrofotógrafo guatemalteco, enfoca su trabajo en la conservación del cielo nocturno y en el registro de sitios con cielos privilegiados. En entrevista con Prensa Libre explicó que la fotografía ganadora fue tomada en la madrugada del 2 de junio de 2024, durante su primera expedición a la cima del volcán de Acatenango.

La imagen muestra al volcán de Fuego en plena erupción, mientras expulsa lava y humo bajo el arco majestuoso de la Vía Láctea. Montúfar relata que el cielo y el paisaje se alinearon para crear una escena irrepetible, capturada en un instante de absoluta conexión entre la Tierra y el cosmos.

Esa noche, "el volcán estaba increíblemente activo: cada estruendosa explosión resonaba en mi pecho, mientras la lava brillante iluminaba las oscuras laderas. Arriba, la Vía Láctea se extendía diagonalmente por el cielo, una fascinante franja de estrellas que contrastaba con el caos que se extendía abajo", detalló en la leyenda de su fotografía.

Al entrar en erupción, la columna de ceniza se elevó verticalmente, formando un ángulo agudo de unos 45 grados con la trayectoria diagonal de la galaxia, creando un impresionante contraste visual entre la furia de la Tierra y la serenidad del cosmos, agregó.

En exclusiva para Prensa Libre, Montúfar destacó que su trabajo se basa en la documentación de sitios poco afectados por la contaminación lumínica.

Gracias a su labor de promover el turismo astronómico en Guatemala, ha podido registrar el patrimonio astronómico del país. "Esto implica investigar las características culturales y naturales relacionadas con la astronomía. Esa documentación me permite difundir los hallazgos a través de exposiciones personales o inmersivas, como planetarios o espacios interactivos", indicó.

Actualmente prepara tours fotográficos que llevan a grupos a lugares estratégicos. Entre los destinos planificados están el desierto de Atacama, el volcán de Fuego y otros puntos clave para observar la Vía Láctea.

He explorado las faldas del volcán de Fuego durante varios años. Desde 2013-2014 he recorrido también los volcanes de Santiago y Pacaya. Aunque no todos pueden alcanzar la cima, desde las faldas se puede apreciar igualmente la belleza del paisaje. A partir de estas experiencias comencé a desarrollar diversas colecciones fotográficas, relató el también activista por la protección del cielo nocturno.

Esta imagen es especial por su narrativa: la fuerza pura del Volcán de Fuego se fusiona con la serena extensión de la galaxia. (Foto: Prensa Libre / sergiomontufar.space)

Su primera colección se tituló Estrellas ancestrales, un proyecto centrado en la astronomía maya. Este trabajo fue realizado en Guatemala y ha llegado incluso a estar nominado a escala internacional, indicó. Le siguieron proyectos como Anillo de fuego, una serie dedicada a los volcanes bajo las estrellas.

Montúfar busca difundir el turismo astronómico, especialmente en Guatemala. Todo lo que he aprendido —desde lo académico hasta lo vivencial— deseo ponerlo al servicio de Guatemala. Quiero trabajar por los cielos del país, por su patrimonio astronómico y por las comunidades con potencial de desarrollo, subrayó.

Además, lidera una red de proyectos que se extiende desde el norte de México hasta el sur de Argentina. Son propuestas innovadoras que, sin duda, posicionarán a nuestra región como referente en el ámbito del turismo astronómico.

Aunque muchos la llaman fotografía nocturna, Montúfar aclara que su trabajo pertenece a la astrofotografía, una disciplina que requiere integración de imágenes, calibración digital y conocimientos técnicos no presentes en la fotografía convencional. La astrofotografía moderna no es necesariamente más avanzada, pero sí implica construir la imagen desde cero. En la fotografía tradicional, la imagen ya viene compuesta; en astrofotografía, hay que ensamblarla.

Desde la estructura-12 del Tak´Alik-Ab´Aj, Montufar capturo la Vía Láctea mostrando un escenario único. (Foto: Prensa Libre / sergiomontufar.space)

Durante su formación, identificó los efectos negativos de la contaminación lumínica. Al ver el impacto en sus imágenes, comenzó a investigar el fenómeno, lo que lo llevó al activismo. Me convertí en delegado de Dark Sky International, la principal entidad mundial dedicada a la conservación de cielos nocturnos. Con el tiempo, fui nombrado miembro de su junta directiva.

Tanto su trabajo en turismo astronómico como su activismo ambiental nacieron de su profesión, pero el arte fotográfico proviene de su familia, donde han existido pintores, bailarinas y escultores. Yo busco continuar ese legado. Representar dignamente esa herencia artística y cultural.

Con este nuevo éxito, afirma que se avecinan nuevos retos para dejar en alto su nombre y el de Guatemala. Soy una persona muy apasionada, competitiva, y me gusta demostrar que los guatemaltecos podemos hacer cosas que en otros países ni siquiera se imaginan.

Sobre sus logros, como ser publicado por la NASA y National Geographic, y ser considerado por Forbes como una de las mentes más creativas de la región, detalló: Me resulta fascinante romper los esquemas. Ver que, en lugares donde siempre ganan los mismos, uno también puede destacar.

La cresta del Gran Jaguar, en Petén, fue el lugar predilecto para retratar la Nebulosa de Orión. (Foto: Prensa Libre / sergiomontufar.space)

Agregó: Cuando logré publicaciones con la NASA, fui invitado por la Agencia Espacial Europea para promover mis viajes a la Luna. Cuando National Geographic reconoció mi trabajo y Forbes me consideró una de las mentes más creativas de la región, me di cuenta de quiénes estaban conmigo. Esos logros permiten saber quiénes te apoyan, quiénes se alegran por ti, quiénes realmente están cerca.

Con su trabajo, Montúfar busca inspirar a otros fotógrafos y a los guatemaltecos en general. "Quiero mostrarles que, si yo pude hacerlo, ellos también pueden. Ser unmodelo posible para fotógrafos, jóvenes o cualquier persona interesada".

"Estoy creando una nueva profesión. Una vía alternativa que pueden seguir científicos, fotógrafos, guías turísticos, estudiantes o analistas. Al reunir varias disciplinas, abro caminos posibles para muchos otros. Por eso, estos reconocimientos son importantes: fortalecen el nombre y abren puertas, como sucedió tras la publicación del Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible del Turismo Astronómico en Guatemala 2024-2030 , que nos permitió expandir proyectos a países como México y Chile", dijo.

Sergio Montufar se consolidó como Fotógrafo de la Vía Láctea del Año gracias a una imagen capturada desde el volcán Acatenango. Foto: Prensa Libre / sergiomontufar.space)

A través de sus redes sociales, sergiomontufar.space, el astrofotógrafo comparte su trabajo, donde muestra la belleza de la Vía Láctea fusionada con paisajes como los de Guatemala, capturados para la eternidad a través de la fotografía.

Desde el 2012, Sergio Montufar ha experimentado con la fotografía la captura de la Vía Láctea. (Foto: Prensa Libre / sergiomontufar.space)