Columbus Day: qué significa y por qué se celebra el segundo lunes de octubre en EE. UU.

Estados Unidos tiene en su haber una gran cantidad de días festivos, en los que predominan las celebraciones o los días de asueto para que las personas puedan descansar de las actividades diarias.

Los motivos por los que se origina un día festivo son, en su mayoría, acontecimientos históricos de gran relevancia no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo.

Un ejemplo claro de ello es el segundo lunes de octubre, cuando se celebra el denominado Día de Colón (Columbus Day, en inglés).

Todo se remonta al 12 de octubre de 1492, fecha en la que Cristóbal Colón completó su travesía por el océano Atlántico y llegó a lo que se consideró en su momento el "nuevo mundo".

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, Colón llegó ese día a una isla a la que llamó San Salvador, que actualmente es la isla de Watling, ubicada en las Bahamas.

Los historiadores consideran que esa fecha marcó un momento histórico, pues fue el inicio de la colonización europea en territorio americano.

Estados Unidos no es el único país que conmemora este hecho. De hecho, muchos lo denominan de distintas formas.

Por ejemplo, en sectores de las Bahamas y en Colombia lo llaman el Día del Descubrimiento; en España se le conoce como el Día de la Hispanidad; mientras que en América Latina se celebra como el Día de la Raza.

En 1937, esa fecha fue declarada feriado federal. En 1971, el Congreso de EE. UU. estableció que la celebración se llevaría a cabo el segundo lunes de octubre, con el fin de que los trabajadores pudieran disfrutar de un fin de semana largo.

Durante este día, las principales oficinas del Gobierno Federal permanecen cerradas, al igual que los bancos.

Otras instituciones, como las escuelas y algunos comercios, continúan funcionando; mientras que en algunas ciudades, como Ciudad de Nueva York o Denver, se realizan desfiles.

