Suben los precios para visitar Disneyland y Disney World: estos son los nuevos precios

Ahora, ir a Walt Disney World, en Florida, y a Disneyland, en California, será más costoso, ya que recientemente Disneyland Resort anunció un incremento en los precios de entrada, que entrará en vigencia el próximo año.

Varios expertos señalan que este aumento, que afecta principalmente a quienes decidan asistir en los días considerados de alta demanda, responde a una estrategia ante el incremento de los costos operativos.

El anuncio se llevó a cabo la mañana del 8 de octubre. El aumento no solo incluye la mayoría de boletos para visitantes mayores de 10 años, sino también aspectos como el estacionamiento y los pases especiales que permiten saltarse las filas de las atracciones.

Es importante destacar que el precio de las entradas varía según el día y la cantidad de visitantes.

Ahora, la entrada de un día para adultos en días de alta afluencia será de US$224 (casi Q1,725), comparado con los US$206 (Q1,587) anteriores.

En cuanto a la entrada de menor costo, esta mantiene su precio de US$104 (casi Q800) para adultos y US$98 (Q755) para niños; sin embargo, su disponibilidad se ha reducido a 38 días.

También se registraron aumentos de entre US$3 y US$7 en los diferentes niveles de entrada.

Respecto de Walt Disney World, el precio más alto pasó de US$199 (Q1,533) a US$209 (Q1,610), mientras que la categoría “económica” se mantiene en US$119 (Q916).

El Lightning Lane Multi Pass también aumentó y ahora cuesta US$34. Este permite el acceso a la mayoría de atracciones.

Pases anuales

Otros pases que subieron de precio fueron los anuales, como el Inspire Key, que tras un incremento de US$150 cuesta ahora US$1,899 (Q14,630), y el Believe Key, que se elevó a US$1,474 (Q11,356).

Los otros dos pases, Enchant e Imagine, mantienen sus precios en US$599 (Q4,614).

En cuanto al Park Hopper, que permite visitar más de un parque el mismo día, su precio subió a US$655 (Q5,046).

Otro aspecto que tuvo un incremento fue el estacionamiento, que pasó de US$5 a US$40 para automóviles.

