Terror en Carolina del Sur: tiroteo en bar deja muertos y heridos durante fiesta de exalumnos

La prensa estadounidense informó sobre un tiroteo masivo en un bar durante la madrugada del 12 de octubre, en Carolina del Sur, que dejó cuatro muertos y otras 20 personas heridas.

Los disparos se registraron en el establecimiento conocido como Willie's Bar and Grill, ubicado en la isla de Santa Helena.

La Policía del condado de Beaufort explicó que, al llegar al lugar, los agentes encontraron una multitud, varios de ellos con heridas de bala.

“Se supo que decenas de personas se encontraban en el lugar cuando ocurrió el tiroteo. Varias víctimas y testigos corrieron a negocios y propiedades cercanas en busca de refugio”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado difundido en X.

De acuerdo con Politico, cuatro personas fueron halladas sin vida en el lugar y al menos otras 20 resultaron heridas; cuatro permanecen en estado crítico en hospitales de la zona.

El bar pertenece a Willie Turral Food Services, según los registros. La noche del 11 de octubre se celebró un evento de exalumnos de Battery Creek High School, según The Post and Courier.

Sheriff’s Office Investigating shooting that injured multiple people on St. Helena https://t.co/eB1X2eTNER — Beaufort County Sheriff's Office, SC (@bcsopio) October 12, 2025

Aún no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Willie Turral dijo a WTOC-TV, afiliada de CBS, que todavía está “procesando todo” lo sucedido.

“Sabes que cosas así pueden pasar, por supuesto, y haces todo lo posible para evitar que ocurra”, declaró Turral.

Las autoridades afirmaron que la oficina del alguacil está investigando a las personas de interés.

La representante federal Nancy Mace aseguró en X: “Siento una profunda tristeza al enterarme del devastador tiroteo en el condado de Beaufort”.

COMPLETELY HEARTBROKEN to learn about the devastating shooting in Beaufort County.



Our prayers are with the victims, their families, and everyone impacted by this horrific act of violence.



If you have any information, please contact the Beaufort County Sheriff’s Office at… — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) October 12, 2025

Politico señaló que un tiroteo similar ocurrió en septiembre, en un bar de Carolina del Norte llamado American Fish Company, donde hubo tres víctimas mortales.

El 10 de octubre también se reportó un tiroteo con seis muertos en Misisipi.

La Policía insta a la población a reportar cualquier actividad sospechosa.