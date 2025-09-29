Cómo ocurrió el ataque en una iglesia mormona en Michigan que dejó cuatro muertos y ocho heridos

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan. De acuerdo con medios locales, la capilla se ubica en una zona tranquila, entre un campo de golf y un lago. Esa mañana, los feligreses estaban de luto por el fallecimiento de su líder, el presidente Russell M. Nelson, por lo que efectuaban un domingo de ayuno, como parte del rito de luto, compartió CNN en Español.

La ceremonia de esa mañana fue interrumpida por Thomas Jacob Sanford, un hombre de 40 años, quien sirvió en los Marines y era veterano de la guerra de Irak. Alrededor de las 10:25 de la mañana, durante el servicio, Thomas arrancó su camioneta. Su vehículo estaba adornado por dos banderas de Estados Unidos cuando embistió las puertas de entrada de la capilla. Después, el hombre bajó de su vehículo y comenzó a disparar con un rifle de asalto. Luego, ocasionó un incendio para destruir el edificio, informa CNN.

Ocho minutos después, Thomas Jacob Sanford murió en el parqueo de la Iglesia después de enfrentarse en un tiroteo con la policía, confirmaron las autoridades locales. CNN compartió que, hasta el momento, la policía cree que Sanford es la única persona involucrada.

Esta mañana, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que mantuvo una conversación con el director del FBI, Kash Patel. Él compartió que están ejecutando múltiples ordenes de registro a las residencias y domicilios de los familiares de Sanford, para comprender sus motivos del ataque, compartió CNN en Español.

Este lunes 29 de septiembre, las autoridades del Departamento de Policía de Grand Blanc realizaron una conferencia de prensa. En este espacio, confirmaron que se localizaron a todas las personas desaparecidas después del tiroteo. Este hecho causó heridas de gravedad en ocho personas y ocasionó la muerte de cuatro.

Según CNN, un trabajador del hospital afirmó que las víctimas que recibieron rondaban entre 6 y 78 años de edad. Compartió que tres pacientes sufrieron de inhalación de humo, mientras que los otro cinco tenían heridas de bala. Los impactos habían sido en el pecho, abdomen y la piernas. Uno de estos heridos falleció en el hospital.

La otra víctima fallecida murió en la capilla, durante el ataque. Las otras dos personas fueron halladas muertas en la escena, después del incendio, por las autoridades.

James Deir, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Michigan confirmó durante la conferencia de prensa que encontraron artefactos explosivos improvisados en la escena del ataque. Gran parte del edificio fue calcinado. CNN reportó que, 24 horas después del ataque, permanecen algunos restos de la capilla.