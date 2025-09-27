Puntos clave de la nueva orden de Trump: EE. UU. desplegará tropas en los centros del ICE atacados

Durante la mañana de este sábado 27 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, Oregón, en el noroeste de la nación, y extendió así su uso de las fuerzas armadas en territorio nacional, ya que también autorizó el uso de fuerza total, "si fuera necesario".

"A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a Portland y a todas nuestras instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asediadas por terroristas nacionales", escribió Trump en sus redes sociales.

Según la cadena estadounidense Telemundo, este es el cuarto despliegue de tropas que ordena el mandatario republicano desde su regreso a la Casa Blanca, tras Los Ángeles, en California; Washington D. C., y Memphis, en Tennessee, por lo que aumenta la presencia de militares y fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Ante esta situación, el alcalde de Portland, Keith Wilson, y la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, quienes se identifican como políticos demócratas, rechazaron el despliegue de tropas y las acusaciones del presidente Donald Trump, ya que el magnate neoyorquino afirmó que ambos están alentando la violencia contra las autoridades migratorias.

Puntos clave sobre las tropas contra el terrorismo doméstico

Protestas contra el ICE

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el presidente Donald Trump tomó esta decisión después de varias jornadas de protestas frente a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), por parte de decenas de personas que se oponen a las redadas migratorias que se están llevando a cabo.

Cientos de manifestantes se han congregado para protestar contra las políticas migratorias del presidente Trump. Sin embargo, a pesar de los reclamos, el gobierno afirmó que continuará con su programa de deportaciones y que protegerá el derecho de los residentes a manifestarse, pero no tolerará comportamientos violentos ni destructivos.

Lea más sobre la Copa Mundial del 2026: Las sedes que Trump considera inseguras y podrían ser reasignadas

Antifa: El grupo de extrema izquierda designado como terrorista

El pasado martes 23 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que designa al movimiento de izquierda Antifa —una agrupación política antifascista y antirracista estadounidense— como una organización terrorista nacional, debido a que, según Trump, busca el derrocamiento de su gobierno republicano.

Asimismo, precisamente en la ciudad de Portland, Oregón, fue fundado en enero del 2007 Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad, ya que es la agrupación antifa activa más antigua en EE. UU. y se enfoca tanto en el activismo antifascista como en oponerse a las ideologías antimigratorias.

Tiroteo en Dallas, Texas

Conforme a lo expuesto por el portal de noticias BBC News Mundo, la decisión de desplegar las tropas militares en Portland, Oregón, pudo haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido el pasado jueves 25 de septiembre en la ciudad de Dallas, Texas, contra un centro del ICE, que dejó a un inmigrante fallecido y a otros dos heridos.

Para este caso, el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, compartió una fotografía en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar, en el que está escrito con tinta “ANTI-ICE”. Patel dijo que fue encontrado en el lugar de los hechos y que iba a ser utilizado por el presunto atacante, Joshua Jahn.