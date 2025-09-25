“Aguántense el dolor”: Trump pide a embarazadas no tomar paracetamol, aunque médicos no lo respaldan

Durante la tarde del pasado miércoles 24 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció algunos consejos a las embarazadas. Sin embargo, lo que muchos expertos escucharon fue un nuevo ejemplo del mandatario diciéndoles a las mujeres cuánto dolor físico deberían soportar, además de culpar a las madres.

“Aguántense antes de tomar paracetamol. Luchen con todas sus fuerzas para no tomarlo”, agregó el republicano, quien repitió un total de nueve veces que las madres deberían soportar su malestar en lugar de recurrir al medicamento para curar sus fiebres o dolores de cabeza, ya que según él aumenta las probabilidades de autismo.

“Donald Trump desestimó el dolor de las mujeres y el peligro que existe con la fiebre y el aborto espontáneo durante el embarazo. Por no hablar del malestar que podemos experimentar cuando estamos embarazadas; puede ser debilitante”, aseguró la defensora de los derechos femeninos, Amanda Tietz, una madre de tres hijos en Wisconsin.

Por su parte, el exdirector de Salud Pública de la Casa Blanca, Jerome Adams, mencionó que el presidente “avergonzó a las mujeres embarazadas, diciéndoles que aguanten el dolor”, además de que acusó a las madres de niños autistas, culpándolas por la condición de sus hijos, a quienes catalogó como “gente rota y necesitada de reparación”.

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo?

Aunque el presidente estadounidense Trump y varios funcionarios de salud pública de su gobierno afirmaron que el consumo de paracetamol durante el embarazo podría provocar autismo, diversos expertos en obstetricia y pediatría expresaron su alarma ante las afirmaciones del mandatario y del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Ante esta situación, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos afirmó que es seguro tomar paracetamol durante el embarazo “siempre que se consulte con un médico”, debido a que los resultados de un gran número de investigaciones, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, no son lo suficientemente concluyentes.

De acuerdo con un trabajo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, basado en una revisión de 46 estudios previos sobre este tema, actualmente no está demostrado que el paracetamol cause algún tipo de trastorno autista, por lo que estas investigaciones son vulnerables a un problema denominado sesgo de confusión.

“El sesgo de confusión ocurre cuando el resultado se debe en realidad a un factor externo, distorsionando la verdadera relación. En este caso, las mujeres que tomaron paracetamol difieren en otros aspectos de las que no lo tomaron, y uno o más de esos factores podrían ser responsables de las tasas elevadas de autismo”, explicó el medio.

“Mi opinión es que sin duda es algo importante a tener en cuenta, pero yo no diría definitivamente que es una causa del autismo, que es un trastorno complejo con causas multifactoriales”, añadió Zeyan Liew, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale, quien investiga el consumo del paracetamol durante el embarazo.

Por último, la presidenta del Comité de Publicaciones de la Sociedad de Medicina Materno Fetal, Judette Louis, mencionó que decidir si tomar o no paracetamol es una decisión que las madres deben tomar con su ginecólogo u obstetra: “Solo les decimos que lo tomen si lo necesitan. No que se tomen uno cada día”, concluyó la experta.