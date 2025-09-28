Tiroteo e incendio en Michigan: Víctimas, una iglesia mormona en llamas y el atacante abatido

Durante la mañana de este domingo 28 de septiembre, el Departamento de Policía de Michigan reportó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la ciudad de Grand Blanc, horas después del fallecimiento del presidente de la organización religiosa en EE. UU.

Las autoridades estadounidenses en el suburbio de Flint instaron al público a evitar el área mientras continúan las labores de emergencia. Aunque el atacante fue abatido por la policía y no hay una amenaza en curso para la población local, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la que ocurrió el tiroteo continúa en llamas.

“Ha habido un pistolero en la Iglesia Mormona de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento”, publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página oficial en Facebook, antes de informar que el establecimiento religioso sufre un incendio activo.

“Por favor, eviten la zona. Instamos a la gente de este sector a refugiarse en el pabellón norte del recinto”, agregó la comisaría, que indicó que el tiroteo coincide con el duelo de la congregación por la muerte de Russell M. Nelson, de 101 años, el longevo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la nación.

Víctimas y heridos en el tiroteo de Michigan

De acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, la ciudad de Grand Blanc cuenta con casi 8 mil habitantes y se ubica en el área de Flint, un suburbio con mayoría de población afroamericana, conocido en Michigan por la crisis de salud pública que se desató en la localidad por la contaminación por plomo en las tuberías de agua potable.

La localidad ha aparecido en varios documentales del cineasta Michael Moore, como Fahrenheit 9/11, Roger and Me y Bowling for Columbine, que trata precisamente del impacto de la violencia armada en los Estados Unidos, a través de los tiroteos masivos, y también refleja el declive de la industria automovilística en esta región del país.

Por el momento, el jefe policial del condado de Genesee, Chris Swanson, declaró que el área ya fue evacuada por autoridades locales y federales presentes en el lugar. “Toda la iglesia está en llamas. Esta es una situación que sigue evolucionando”, agregó el jefe policial, quien indicó que el tiroteo se llevó a cabo a 80 kilómetros al norte de Detroit.

“Hay muchas cosas que están sucediendo que no podemos comunicar simplemente por el trabajo que necesita hacerse”, explicó Swanson, antes de anunciar que las autoridades darían más detalles más tarde, enfocados en las víctimas y en la iglesia, que está rodeada por un estacionamiento y un gran césped, cerca de áreas residenciales.

Grand Blanc church pic.twitter.com/hb4JKf5kwi — Julie J (@Malkowski6April) September 28, 2025

Ante esta situación, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró mediante un comunicado en las plataformas digitales que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó en X la abogada y política demócrata de 54 años.

Los hechos han causado alarma en la comunidad local, debido a que diversos reportes señalaron que algunas personas permanecían atrapadas dentro del edificio religioso mientras las llamas se propagaban. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles sobre la cantidad de heridos o fallecidos, así como la identidad del agresor.