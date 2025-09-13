“Recé para que no fuera uno de nosotros”: gobernador de Utah tras arresto del supuesto asesino de Charlie Kirk

“Fue uno de nosotros”, dijo Cox durante la conferencia de prensa en la que se revelaron la identidad y el arresto del sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, también ciudadano de Utah.

Cox informó que, durante 33 horas, pidió en oración que el responsable del crimen de Charlie Kirk fuera de “otro estado o país”.

El 12 de septiembre, el gobernador tomó el micrófono para compartir algunas reflexiones tras la muerte de Kirk, a la que calificó como un “asesinato político”.

En ese momento, Cox expresó que, mientras se realizaba la búsqueda por parte de agencias federales y estatales, él oraba para que el responsable no fuera originario de Utah.

“Y durante 33 horas, recé para que, si esto tenía que pasar aquí, no fuera uno de nosotros; que alguien condujera desde otro estado, que alguien viniera de otro país”, aseveró. “Lamentablemente, esa oración no fue respondida como esperaba, simplemente porque pensé que nos sería más fácil decir: 'Oye, aquí no hacemos eso, Utah es un lugar especial'”.

Estas fueron las declaraciones de Cox minutos después de que él y el director del FBI, Kash Patel, revelaron que Tyler Robinson fue entregado a las autoridades por un familiar.

Según el gobernador, el crimen va más allá de Kirk, ya que ocurrió durante una conversación del comentarista republicano en la Universidad del Valle de Utah.

“Es un ataque a todos nosotros. Es un ataque a nuestros ideales”, destacó.

También mencionó que la muerte de Kirk complica que las personas se animen a compartir sus ideas y hablar con libertad.

El funcionario instó a la población, en particular a los jóvenes, a “apagar el teléfono y leer las escrituras”.

“Cuando las personas están perdiendo la razón, es importante mantenerse asentado, apagar su teléfono, leer las escrituras, pasar tiempo con amistades y recordar que la furia del internet no es la vida real. Todo va a estar bien”, agregó.

El FBI confirmó que Tyler Robinson fue detenido la noche del 11 de septiembre, después de que presuntamente un familiar lo delató.

“Para nosotros y para los investigadores está muy claro que se trataba de una persona profundamente adoctrinada con la ideología de izquierda”, declaró Cox a The Wall Street Journal, en un artículo publicado el 13 de septiembre y citado por el diario The Hill.

Cox explicó que, de acuerdo con un familiar de Robinson, el detenido “se había vuelto más político en los últimos años”.

Tyler Robinson está registrado como votante no afiliado en Utah. Además, las autoridades recuperaron el presunto rifle utilizado en el crimen.

Según Cox, los casquillos no utilizados tenían inscripciones. Uno decía: “¡Oye, fascista!”; otro, “Bella Ciao”; y el tercero, “Si lees esto, eres gay, jajaja”.

Robinson cursa el tercer año en el programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College. Permanece arrestado bajo sospecha de asesinato agravado y otros dos delitos graves estatales.