¿Cuáles son los días festivos en EE. UU. en los que no se trabaja?

Durante los días festivos federales, varias oficinas gubernamentales, junto con algunas empresas privadas, cierran por descanso. Es un día programado y remunerado para los empleados federales no esenciales. El listado es aprobado por el Congreso, y el Gobierno reconoce estas fechas.

Según información de USA Today, las escuelas, bancos, mercados financieros, principales cadenas de supermercados y minoristas también observan los días festivos federales. Sin embargo, esto depende de cada empleador, por lo que no todas las personas descansan de manera obligatoria.

Además, la ley tampoco obliga a pagar a los empleados que trabajen un día festivo o durante el fin de semana. Solo se remunera si superan las horas establecidas para la semana laboral.

En cuanto a los empleados del sector público, la ley federal de Estados Unidos establece que, si alguna de estas fechas cae en fin de semana, el descanso se traslada. Si la fecha original fue domingo, el día libre se mueve al lunes; si es sábado, se adelanta al viernes.

Hasta el momento, hay 11 festividades en la lista. La última que se agregó fue el Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación. Las fechas son: