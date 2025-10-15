Cambio de horario en EE. UU.: cuándo se deben ajustar los relojes en Texas, California y otros estados

Comienzan los últimos meses del 2025 y, como ocurre cada año, Estados Unidos deberá ajustar sus relojes para dar por finalizado el verano y volver al horario estándar.

Esta práctica, denominada en inglés Daylight Saving Time (DST), se ha aplicado durante más de un siglo en EE. UU. y genera tanto apoyo como rechazo. Quienes se oponen argumentan que el cambio de horario altera el sueño de las personas y afecta su salud general.

Aunque existen estados que no aplican este ajuste, son pocos; la mayoría de territorios que conforman EE. UU. deben acatar esta norma.

De forma específica, casi todos los 48 estados aplicarán el cambio de horario el próximo domingo 2 de noviembre, a las 2.00 horas.

Entre ellos están Texas, California, Nevada, Kansas, Wisconsin, Alabama, Georgia, Virginia, Maine, Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Chicago y muchos más.

Algunas zonas de Florida han buscado mantenerse de forma permanente en el horario de verano, mediante la llamada Ley Federal de Protección del Sol, pero esta aún no ha entrado en vigor.

Además, hay territorios que no deben modificar su horario, ya que se rigen por directrices diferentes. Principalmente, Hawái y Arizona.

Otros lugares donde no aplica el cambio son Puerto Rico, Samoa Americana, Guam e Islas Vírgenes.

Lea también: Qué dice la OMS sobre la relación entre el paracetamol y el autismo tras desaconsejo de Trump