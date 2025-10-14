Cambio de horario en EE. UU.: qué estados no ajustarán la hora y por qué

El próximo domingo 2 de noviembre varios estados de EE. UU. deberán modificar su hora para dar por finalizado el horario de verano.

A las 2 de la mañana del domingo los relojes de la mayoría de estadounidenses deberán atrasarse una hora, y así regresar al horario estándar.

Aunque es una práctica que se lleva a cabo cada año y en la mayoría de estados, existen ciertos sectores que han decidido no implementar este cambio de horario.

De acuerdo al medio USA Today, son seis los territorios en EE. UU. que no están dentro de esta normativa, por lo que no deberán cambiar sus horarios

Estos son:

Arizona

Hawai

Puerto Rico

Samoa Americana

Guam

Islas Vírgenes

Los motivos son varios, de acuerdo al medio, que es citado por Infobae, es por la poca variación de la luz del sol en algunos de los territorios.

En el caso de Arizona, según Infobae, es porque en ese estado hay una alta exposición de luz solar.

Mientras tanto, en Hawai y otras zonas del Caribe y Pacífico, la luz el sol no tiene variaciones considerables para alterar las estaciones del año en EE. UU.

