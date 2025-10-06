¿Cuánto sabe realmente sobre el sueño?

Para ser una actividad en la que la mayoría de nosotros pasamos un tercio de nuestras vidas, los científicos aún no comprenden muchas cosas sobre el sueño, como por qué, para empezar, evolucionamos para dormir.



Sin embargo, los expertos sí saben que no sobreviviríamos sin el sueño, y que no dormir lo suficiente puede causar estragos en nuestra salud de distintas maneras.

Entonces, ¿es usted un dormitorio experto o un dormitorio mediocre? Haga esta prueba para averiguarlo.

Preguntas

1. Por fin ha llegado el momento de ir a la cama y cerrar los ojos. ¿Cuánto tardan en dormirse la mayoría de los adultos sanos?

A. De 5 a 10 minutos

B. De 10 a 20 minutos

C. De 20 a 30 minutos

D. De 30 a 60 minutos

2. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente. ¿Cuál es el segundo?

A. Narcolepsia

B. Síndrome de las piernas inquietas

C. Apnea del sueño

D. Trastorno de pesadillas

3. Después de unas horas de dar vueltas en la cama, considere tomar un Benadryl para ayudarle a dormir. ¿Cuál de los siguientes no es un posible efecto secundario del fármaco?

A. Problemas cognitivos

B. Pérdida de peso

C. Estreñimiento

D. Latidos anormalmente rápidos

4. Verdadero o falso: Sellar los labios con cinta bucal es una forma segura y eficaz de mejorar el sueño.

Verdadero

Falso

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la melatonina? (Seleccione todas las que proceden.)

A. Su cuerpo la produce de forma natural

B. La mayoría de los médicos del sueño recomiendan suplementos de melatonina como remedio natural para el insomnio.

C. Los suplementos de melatonina pueden ser una forma eficaz de combatir el desfase horario

D. Las investigaciones han demostrado que es seguro tomar suplementos de melatonina todas las noches.

6. Verdadero o falso: Bloquear la luz azul de las pantallas usando gafas con filtro de luz azul lo ayudará a dormir.

Verdadero

Falso

7. ¿Cuáles de los siguientes factores desempeñan un papel en la apnea obstructiva del sueño? (Seleccione todos los que corresponden).

A. Su edad

B. El color de sus ojos

C. Consumo de alcohol

D. Su género

E. Desequilibrios hormonales

8. Tuvo un bajón a media tarde y le vendría bien una siesta. ¿Cuál es el tiempo ideal para dormir?

A. De 5 a 15 minutos

B. De 20 a 30 minutos

C. De 30 a 60 minutos

D. 90 minutos

E. No existe una hora ideal: su cuerpo le avisará cuando llegue el momento de despertarse.

9. Hace poco vio una publicación en las redes sociales sobre una persona que “duerme poco” y que solo necesita de cuatro a seis horas por noche. ¿Es realmente posible para algunas personas sobrevivir con tan pocas horas de sueño?

Sí, algunas personas duermen poco por naturaleza y funcionan bien.

No, esto es un mito. Todo el mundo necesita dormir más de seis horas.

10. Para la mayoría de la gente, ¿cuál es la temperatura ideal para dormir?

A. 15 a 17.8 grados Celsius

B. 18.3 a 20 grados

C. 20.6 a 22.8 grados

11. ¿Cómo suele cambiar el sueño a medida que usted envejece? (Seleccione todo lo que corresponde).

A. Duerme menos

B. Duerme más

C. Se despierta con más frecuencia durante la noche

D. Duerme más de lo habitual

12. ¿Cuál de las siguientes es una posible consecuencia de dormir mal?

A. Hipertensión arterial

B. Aumento de peso

C. Depresión

D. Problemas dentales como caries

E. Todas las anteriores

Respuestas

1. B

La mayoría de los adultos sanos tardan entre 10 y 20 minutos en dormirse. Si usted se queda dormido mucho más rápido, podría ser una señal de que no está durmiendo bien o lo suficiente. Si necesita constantemente más tiempo para quedarse dormido, podría ser un síntoma de un trastorno del sueño como el insomnio.

2. C

Se calcula que decenas de millones de personas padecen apnea obstructiva del sueño, una afección que se produce cuando los músculos de la garganta se relajan al dormir, lo que estrecha o cierra las vías respiratorias. Esto corta el flujo de oxígeno y hace que las personas ronquen y se despierten jadeando.

3. B

Aunque quizás no sea perjudicial tomar Benadryl en ocasiones para dormir, los médicos recomiendan no hacerlo con regularidad.

La difenhidramina, el principio activo del Benadryl y otros fármacos antihistamínicos o somníferos de venta libre, puede provocar efectos secundarios a corto plazo, como estreñimiento y taquicardia. Y su uso a largo plazo se ha relacionado incluso con la demencia. Sin embargo, no se ha descubierto que este medicamento haga perder peso. (En todo caso, posiblemente podría hacerte subir de peso).

4. Falso

Hay quien dice que colocar cinta quirúrgica sobre los labios puede mejorar el sueño al forzar la respiración nasal, lo que favorece respiraciones más profundas y completas, y reduce los ronquidos. Pero no hay pruebas de que esta estrategia funcione, y algunos médicos afirman que incluso puede dificultar la respiración, sobre todo si está congestionado. Si tiene problemas de sueño que intenta solucionar con cinta bucal, mejor acuda a un especialista del sueño.

5. A y C

Puede obtener tanta melatonina de una porción de pavo como de un suplemento. La melatonina es una hormona que el cuerpo libera al final del día y que produce sueño. Los suplementos que contienen esta hormona pueden ser útiles cuando viaja a una zona horaria diferente y hay que adaptarse a una nueva hora de acostarse.

Sin embargo, los expertos en sueño no suelen recomendar la melatonina para tratar el insomnio ni tomarla todas las noches. El pavo sí contiene el aminoácido triptófano, que el cuerpo utiliza para producir melatonina, pero la idea de que “el pavo da sueño” es un mito.

6. Falso

Los científicos del sueño no están seguros de si la luz azul de las pantallas perjudica el sueño. Incluso si lo hace, hay muy pocas pruebas de que la mayoría de las gafas de luz azul bloquean una cantidad significativa de la luz.

7. A, C, D y E

Con la edad (y el aumento de peso), los tejidos grasos del cuello y la lengua pueden acumularse y estrechar las vías respiratorias. Beber alcohol también puede hacer que los músculos de la garganta se relajen y se cierren mientras duerme. Los hombres son más propensos a desarrollar apnea del sueño que las mujeres, al igual que las personas con ciertos desequilibrios hormonales, como los derivados de una tiroides poco activa o de la resistencia a la insulina. Sin embargo, no se sabe que el color de los ojos esté relacionado con la apnea del sueño.

8. B

Una siesta de 20 a 30 minutos es el tiempo justo para que el cerebro entre en las primeras fases del ciclo de sueño y se sienta renovado. También es lo suficientemente corto como para que no caiga en una etapa más profunda del sueño, lo que podría provocar aturdimiento después y hacer más difícil conciliar el sueño en la noche.

9. Sí

Sí, algunas personas tienen el sueño corto por naturaleza y funcionan bien. Los científicos han relacionado varias mutaciones genéticas con el síndrome del sueño corto, un trastorno en el que las personas necesitan dormir menos que el promedio para funcionar. Pero se cree que esta afección es extremadamente rara. La mayoría de la gente necesita de siete a nueve horas de sueño para una salud óptima.

10. B

No existe una temperatura ideal para dormir. Dormir en una habitación muy fría o muy caliente puede perjudicar el sueño. Por lo general, la temperatura ideal oscila entre los 18.3 y los 20 grados centígrados. Una habitación a esta temperatura puede resultar fría durante el día, pero por la noche es óptima, ya que la temperatura corporal desciende de forma natural al dormir.

11. A y C

Los adultos mayores siguen necesitando de 7 a 9 horas de sueño, pero pueden tener dificultades para lograrlo. Tendemos a dormir menos horas en total ya despertarnos con más frecuencia a lo largo de la noche a medida que envejecemos. Los adultos mayores también pueden quedarse dormidos más temprano por la noche y despertarse más temprano por la mañana.

12. 12. Todo lo anterior

Un sueño insuficiente o de mala calidad puede pasar factura con el tiempo; afecta al cerebro, el metabolismo, la salud del corazón y mucho más. Los investigadores incluso han relacionado el sueño insuficiente con problemas de salud bucodental, como enfermedades de las encías y caries.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Sin importar si ha descansado bien o si le vendría bien dormir un poco más, esperamos que este cuestionario le haya servido para aprender un par de cosas sobre el sueño.

Si cree que lo está haciendo todo bien, pero sigue teniendo sueño durante el día —o le cuesta conciliarlo o mantenerlo por la noche—, puede que valga la pena consultar a un médico.

En una encuesta hecha en el 2024 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño a cerca de dos mil adultos de todo Estados Unidos, los investigadores descubrieron que más de la mitad afirmaba no haber hablado nunca sobre el sueño con un profesional de la salud.