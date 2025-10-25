¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos? En esta fecha finaliza el horario de verano del 2025

El horario de verano en el territorio de los Estados Unidos, conocido en inglés como Daylight Saving Time, está muy cerca de llegar a su fin. Por ello, en la mayor parte de la nación norteamericana, la población deberá cambiar la hora del reloj por segunda vez en este año, tras haberlo hecho en marzo con el inicio del actual horario de verano.

Desde hace varias semanas, en EE. UU. se comenta que los días han comenzado a acortarse, por lo que próximamente tocará cambiar la hora una vez más en el 2025. Esto se debe a que el sol empieza a ocultarse temprano, lo que genera la sensación de que el día dura menos, ya que las personas creen que es de noche cuando aún es la tarde.

La fecha en la que inicia y termina el horario de verano en el territorio de los Estados Unidos cambia cada año. Sin embargo, este suele comenzar el segundo domingo de cada marzo, momento en que los relojes se adelantan una hora con el objetivo de aprovechar más la luz solar, debido a que el sol empieza a ocultarse mucho más tarde.

Durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, el horario de verano resulta conveniente, ya que la mayor parte de la población aprovecha que los días se perciben como más largos. No obstante, a finales de octubre, cuando anochece más temprano, la población de EE. UU. debe volver al horario tradicional para ajustarse.

¿Cuándo finaliza el horario de verano en Estados Unidos?

Luego de casi ocho meses con el horario de verano en los Estados Unidos, el horario volverá a cambiar en casi todo el territorio del país norteamericano. En este año 2025, el horario de verano terminará el primer domingo de noviembre. Por ello, el próximo cambio será el próximo domingo 2 de noviembre, a las 2.00 horas de Guatemala.

Ante esta situación, el próximo domingo 2 de noviembre, en la mayor parte de los Estados Unidos se volverá al horario tradicional o estándar, por lo que todos los relojes deberán retrasarse una hora. Por eso, muchas personas aseguran que con este cambio “ganan” una hora más de sueño, aunque todo depende de la perspectiva personal.

Para algunas personas en los Estados Unidos, este retraso de una hora puede representar una puesta de sol mucho más temprana. Como habrá menos luz por la tarde y más horas de oscuridad nocturna, muchos sujetos deciden ajustar su rutina para aprovechar la luz natural de la mañana. Por lo cual, todo depende del tipo de costumbres.

A pesar de ello, en este año 2025, en la mayoría de los casos las personas ya no tienen que preocuparse por hacer el cambio de manera manual, como ocurría en el pasado, debido a que prácticamente todos los dispositivos electrónicos más modernos realizan el ajuste automáticamente, según la región o zona horaria en la que se encuentren.

Horario de verano en el 2026

Frente a este escenario, ya se dio a conocer que en el 2026 el horario de verano comenzará el domingo 8 de marzo y finalizará el domingo 1 de noviembre. Por ello, será similar a lo ocurrido en años anteriores, aunque muchas personas consideran que cambiar la hora varias veces puede resultar confuso y hasta dañino para la salud mental.

Ahora bien, aunque la mayor parte de EE. UU. debe cambiar el horario dos veces al año, algunos estados no están obligados a hacerlo y mantienen el horario tradicional durante todo el año, como Hawái, Arizona y el territorio de Puerto Rico. Esto se debe a que disfrutan de una luz natural más estable, por lo que no realizan este cambio.