Cambio de horario en EE. UU. 2025: cuándo deben atrasarse los relojes una hora

Dos veces al año, en Estados Unidos, las personas deben ajustar sus relojes: la primera, para dar inicio al horario de verano, y la segunda, para comenzar el horario de invierno.

La primera vez que se hizo en el 2025 fue en marzo, cuando los relojes se adelantaron una hora. Ahora, faltan pocos días para que finalice el denominado Daylight Saving Time y el horario se atrase una hora.

Las personas deben prepararse, ya que tendrán que ajustar sus relojes antes de irse a dormir, pues el cambio se realizará en la madrugada.

Sin embargo, todos los dispositivos con conexión a internet harán el ajuste de forma automática.

Varios medios de EE. UU. confirmaron que el próximo cambio de horario será el domingo 2 de noviembre a las 2 de la madrugada, fecha en que se oficializa el horario de invierno del 2025.

De acuerdo con el medio CNN, hay algunas áreas que no deberán hacer este ajuste, como Hawái, Puerto Rico, los territorios de Guam, las Islas Vírgenes y Samoa Americana.

Asimismo, hay regiones fuera de EE. UU. que deberán hacer el cambio, como la frontera norte de México.

CNN explica que ha habido muchos debates respecto de cuándo se originó la idea del cambio de horario. Se especula que pudo haberse planteado desde 1784.

Sin embargo, el medio afirma que, en el 2007, EE. UU. adoptó el sistema que continúa vigente.

El objetivo principal de este cambio, según las autoridades estadounidenses, es aprovechar la luz solar para reducir el consumo de energía.

A su vez, hay varios sectores que se oponen a esta medida, ya que aseguran que afecta directamente el horario de sueño de las personas, lo que podría perjudicar su salud en general.

Lea también: ¿Recuerda cuando Guatemala cambió la hora para ahorrar energía? Esta es la razón por la que no se ha vuelto a aplicar esa medida