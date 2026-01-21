Cambio de hora en EE. UU. 2026: cuándo se deben adelantar los relojes por el horario de verano

En Estados Unidos es común que durante el año se cambie el horario, según la estación que se aproxima, ya sea verano o invierno.

Debido a que, a finales del 2025, los estadounidenses cambiaron su horario por el inicio del invierno, el gobierno federal ya confirmó el próximo ajuste horario como inicio del horario de verano.

En esta ocasión, los estadounidenses no deberán retrasar sus relojes una hora, sino adelantarla, con el objetivo de extender la luz natural durante las tardes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, en inglés), el horario de verano —y, por consiguiente, la fecha en la que los estadounidenses deberán adelantar sus relojes una hora— comenzará el domingo 8 de marzo, a las 2.00 horas.

El NIST también detalló que el horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre del 2026, momento en que los relojes deben retrasarse una hora por el inicio del invierno.

Aunque esta es una medida que la mayoría de estados aplica anualmente, hay territorios donde el cambio de horario no se implementa.

Según el Departamento de Transporte y medios estadounidenses, los lugares de EE. UU. donde no aplica el cambio de horario son:

Hawái

Arizona

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

Según medios como Infobae, el objetivo principal del horario de verano en EE. UU. es, además de buscar aprovechar la luz solar durante los meses veraniegos, es reducir el uso de energía eléctrica respecto a aparatos de iluminación.

