“Pido un trozo de hielo frío y mal ubicado”: Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia en Davos

Durante el Foro Económico Mundial (FEM), en Davos, Suiza, el presidente estadounidense Donald Trump abordó su interés en adquirir Groenlandia, al afirmar que no desea recurrir a la fuerza para anexionar la isla ártica.

Sin embargo, el mandatario insistió en que busca “negociaciones inmediatas para poder comprar la isla”, propuesta que ha reiterado numerosas veces al señalar que la obtención de Groenlandia responde “a temas de seguridad”.

“No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”, dijo Trump en el Foro.

Añadió: “Solicito negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial”.

Trump llegó este 21 de enero a Suiza para participar en el Foro Económico, luego de que, según constató la prensa, un problema eléctrico lo obligara a cambiar de aeronave.

ON THIN ICE: President Trump issues a firm warning to Denmark over Greenland, making it clear that the U.S. will remember if its request for "world protection" is rejected:



"So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it."



"We've never asked for anything… pic.twitter.com/cLKp6qR7qH — Fox News (@FoxNews) January 21, 2026

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Zúrich aproximadamente dos horas después del horario previsto.

Trump comentó en el Foro que no considera “algo malo” comprar Groenlandia, y argumentó que Estados Unidos y varios países europeos han adquirido otros territorios a lo largo de la historia.

President Trump speaks on the national security interests of the United States in acquiring Greenland.



"This would not be a threat to NATO—this would greatly enhance the security of the entire alliance." pic.twitter.com/gBDm5ZZuul — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

“Supone un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos de América, y ha sido nuestra política durante siglos evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio (occidental), y lo hemos hecho con mucho éxito”, aseveró.

"Por eso, los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi dos siglos. Ya saben, durante dos siglos lo han intentado. Deberían haberla conservado después de la Segunda Guerra Mundial", agregó el mandatario.

