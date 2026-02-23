FBI ofrece US$15 mil por información sobre familia guatemalteca desaparecida en Alabama

El Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés) ofrece una recompensa de hasta US$15 mil (Unos Q114 mil 805.59) por información que conduzca a la localización o recuperación de la guatemalteca Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, desaparecidos en Alabama, Estados Unidos.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Mobile, la familia fue vista por última vez alrededor de las 15.00 horas del 30 de enero del 2026, en su residencia ubicada en Theodore, Alabama. Desde entonces, las autoridades locales no han logrado establecer su paradero.

De acuerdo con vecinos del sector, antes de la desaparición se habrían registrado incidentes en el inmueble. Investigadores hallaron pequeñas manchas de sangre en varias habitaciones y teléfonos celulares abandonados dentro de la vivienda.

El caso cobró relevancia nacional luego de que el FBI se integrara a las labores de búsqueda y anunciara la recompensa para incentivar la colaboración ciudadana.

Sospechas y detenciones

El 1 de febrero, la Policía informó que Juan Antonio García, de 31 años, padre del menor y expareja de Choc Cac, fue detenido en las afueras de Amarillo, Texas, por órdenes de arresto pendientes relacionadas con posesión de drogas. En un inicio fue considerado persona de interés en la desaparición.

Sin embargo, 14 horas después de ser interrogado, las autoridades indicaron que dejó de ser persona de interés tras presentar una coartada que, según los investigadores, resultó válida.

Apoyo consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó el 5 de febrero pasado que el FBI abrió una línea directa de comunicación con las hijas mayores de Choc Cac para agilizar la localización de la familia.

La Cancillería detalló que el Consulado General de Guatemala en Atlanta, Georgia, da seguimiento al caso y mantiene contacto con las familiares, a quienes ofreció acompañamiento y asistencia integral.

“El Consulado está efectuando las gestiones para ubicarlas en un albergue seguro, si así lo desean, así como para proporcionarles acompañamiento y asistencia integral. La Misión Consular mantiene contacto directo con ellas”, informó el Minex.

Cronología del caso

30 de enero del 2026: A las 15.00 horas, autoridades del condado de Mobile informaron que Aurelia Choc Cac y sus hijos fueron vistos por última vez en su residencia en Theodore, Alabama.

A las 19.30 horas, un vecino, Maurice Simmons, indicó a la Policía que la vio por última vez ese día. Según su testimonio, Choc Cac no manifestó intención de salir con sus hijos esa noche ni al día siguiente.

31 de enero: Por la mañana, Simmons llamó al número de emergencias 911 tras notar que Choc Cac no se presentó a su trabajo y nadie respondía en la vivienda.

Por la tarde, agentes acudieron al domicilio por una desaparición sospechosa y detectaron pequeñas manchas de sangre en varias habitaciones.

1 de febrero; La Policía reportó la detención de Juan Antonio García en Texas. Horas después, dejó de ser considerado persona de interés en el caso.

4 de febrero: La cadena FOX10 News divulgó detalles de la llamada al 911. Las autoridades informaron que revisan grabaciones de vigilancia cercanas con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Las autoridades instaron a cualquier persona con información a comunicarse con el FBI a través de sus canales oficiales. El caso continúa bajo investigación.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.