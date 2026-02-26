Los detalles de una persecución del ICE en Newark que terminó en un choque que dejó varios heridos

Lo que empezó como una persecución de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), en Newark, Nueva Jersey, terminó en una colisión múltiple que dejó varias personas heridas.

Este 26 de febrero, el alcalde Ras Baraka afirmó que la persecución ocurrió porque un sospechoso intentó huir de las autoridades migratorias.

El sospechoso habría impactado su camioneta contra otros vehículos, y el alcalde mencionó que uno de los automotores afectados transportaba a varios niños.

Baraka agregó que el sospechoso resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

También señaló que la Policía de Newark no colaboró en la investigación del ICE y que sus agentes solo atendieron el accidente.

Por medio de declaraciones publicadas en X, el alcalde criticó las acciones del ICE y las calificó de "imprudentes y peligrosas".

Newark residents confront ICE following multi-car crash caused during pursuit pic.twitter.com/o7OwOgiRbk — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Afirmó que la ley estatal de Nueva Jersey prohíbe a las autoridades o fuerzas del orden perseguir vehículos, a menos que el sospechoso sea considerado una amenaza.

"Las autoridades federales deben acatar las leyes locales sobre persecuciones de vehículos y ejercer el sentido común", afirmó el alcalde.

"Dado el daño que están causando a nuestras comunidades, el ICE no tiene por qué participar en persecuciones en ningún momento ni en ningún lugar, especialmente en zonas densamente pobladas y en carreteras que aún se están limpiando tras una importante tormenta de nieve", concluyó.

