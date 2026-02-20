Muere guatemalteco bajo custodia de ICE en Miami tras sufrir colapso en un hospital

Jairo García Hernández, de 27 años, originario de Puerto Barrios, Izabal, murió el pasado 16 de febrero en un hospital del sur de Miami, Florida, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), según confirmaron este viernes 20 de febrero autoridades estadounidenses y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala.

De acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., la muerte de García ocurrió a las 2.01 horas en el Hospital Comunitario Larkin, luego de que sufriera un colapso inesperado. Personal médico intentó reanimarlo durante casi una hora, sin éxito. Las causas del fallecimiento están bajo investigación.

El guatemalteco había sido declarado culpable de posesión ilegal de un arma y suplantación de identidad. El 31 de octubre de 2023 fue arrestado en Nueva York por varios delitos, entre ellos allanamiento, resistencia al arresto y hacerse pasar por agente de la ley. En mayo de 2024, el Tribunal del Condado de Schuyler lo sentenció a tiempo cumplido y quedó en libertad.

Fue recapturado en enero de 2025 en Nueva York, y transferido a la custodia de ICE. Desde septiembre de ese año permanecía detenido en centros de salud conductual en Florida y Texas, debido a su historial médico.

De acuerdo con el ICE, su primer contacto con las autoridades migratorias ocurrió en abril de 2021, cuando fue detenido por la Patrulla Fronteriza cerca de Santa Teresa, Nuevo México.

Historial médico

El Servicio de Salud de ICE indicó que el guatemalteco sufría complicaciones médicas graves y que su salud ya era delicada cuando fue puesto bajo custodia. En enero de 2026 fue trasladado al Hospital Comunitario Larkin por fiebre y complicaciones relacionadas con inmunodeficiencia.

El día de su fallecimiento colapsó a la 1.06 horas. El personal del hospital aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante casi una hora, pero fue declarado muerto a las 2.01 horas.

ICE notificó el deceso a las autoridades correspondientes, entre ellas la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el Consulado de Guatemala en Miami.

Cancillería busca a la familia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que García Hernández era originario de Puerto Barrios, Izabal, y falleció por causas naturales derivadas de una enfermedad preexistente.

Además, dijo que, a través del consulado, se realizan gestiones para ubicar a sus familiares en Guatemala y en Estados Unidos.

