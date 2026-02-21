Por qué ciudades de EE. UU. rechazan plan de Trump para convertir almacenes en centros de detención migratoria

La Administración de Donald Trump enfrenta un creciente rechazo por parte de gobiernos estatales y locales, así como de organizaciones civiles, ante su plan de convertir almacenes en centros de detención migratoria en una veintena de ciudades estadounidenses.

El proyecto, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y denominado Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI), contempla la compra y renovación de depósitos para agilizar los procesos de detención y deportación de migrantes. Según documentos oficiales, el modelo prevé adquirir y adaptar 34 instalaciones, entre ellas centros de detención, sitios de procesamiento e instalaciones “llave en mano”.

El plan está financiado con 38.300 millones de dólares, incluidos en lo que Trump ha calificado como su “grande y hermoso proyecto de ley”.

Reacción en Arizona

En la ciudad de Surprise (Arizona), el DHS planea habilitar un almacén de casi 39.000 metros cuadrados para alojar a 1,500 migrantes. El alcalde, Kevin Sartor, afirmó que cientos de personas acudieron al Concejo municipal para manifestar su preocupación por la seguridad escolar, los servicios públicos y el impacto en la propiedad inmobiliaria.

“No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona”, declaró Sartor.

Preocupación por historial del ICE

La activista Isabel García, de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, criticó las condiciones en las que podrían encontrarse los depósitos. Recordó que en el Centro de Detenciones de Eloy han muerto más de una docena de inmigrantes en años recientes.

“Esta Administración está deteniendo a la gente, secuestrándola de las calles, de sus trabajos, y luego nadie sabe más de ellos”, expresó García.

Estados exigen transparencia

En New Hampshire, la gobernadora Kelly Ayotte difundió un documento del DHS que proyecta la implementación de la DRI en septiembre. Incluye la compra de un almacén en Merrimack, con supuestos beneficios económicos, según el texto.

En respuesta, la fiscal estatal Kris Mayes y la congresista Adelita Grijalva exigieron al ICE información detallada sobre el proceso de compra en Surprise.

En Orlando (Florida), medios locales revelaron el plan de adquirir un almacén cercano al aeropuerto. El alcalde Buddy Dyer explicó que no puede intervenir por tratarse de un asunto federal, pero congresistas como Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS para oponerse fuertemente.

Denunciaron antecedentes de abusos por parte del ICE, citando como ejemplo el centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, abierto en 2025 al oeste de Miami.

En Texas, una inmobiliaria en las afueras de Dallas canceló la venta de un almacén ante la presión pública. Sin embargo, el Gobierno adquirió otro centro en El Paso, con capacidad para detener hasta 8,500 migrantes, según medios locales.