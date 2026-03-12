Qué se sabe del hallazgo de tres cuerpos que podrían ser de una familia guatemalteca desaparecida en Alabama

Durante la mañana de este 12 de marzo, el sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, Alabama, informó sobre el hallazgo de tres cadáveres que podrían pertenecer a una familia guatemalteca desaparecida desde el 30 de enero de este año.

El sheriff afirmó que los cuerpos presuntamente corresponden a Aurelia Choc Cac, de 40 años, y a sus dos hijos: Niurka Zuleta-Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, según el medio Fox 10.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los cuerpos fueron encontrados en un área boscosa junto a Downing Road, en el condado de Baldwin.

Keith Blackwood, fiscal del condado de Mobile, se refirió a Héctor Gamaliel Argueta, un hombre de 27 años detenido hace varias semanas y señalado como el principal sospechoso de la muerte de la familia guatemalteca.

El fiscal señaló que el caso puede derivar en cargos formales.

Three bodies have been recovered that are believed to be those of a missing Alabama family >>> https://t.co/nKQLXn2hv7 pic.twitter.com/AFUqJOSPHG — WAFF 48 (@waff48) March 12, 2026

"Se trata de un asesinato horrible y espantoso. El estado solicitará la pena de muerte en este caso. Los cargos se firmarán hoy y seguiremos adelante con el sistema judicial de Alabama", dijo Blackwood en conferencia de prensa.

3 bodies found, believed to be Alabama family missing since January --> https://t.co/BQpdfimW7V pic.twitter.com/Dw2QYkOp71 — WDAM 7 (@wdam) March 12, 2026

El fiscal afirmó que la identificación forense de los cuerpos tomará un tiempo, pero aseguró que "hay pruebas suficientes que apuntan a que los cuerpos pertenecen a la familia Choc".

Hallan los restos de una inmigrante latina y sus dos hijos desaparecidos en Alabama.https://t.co/a14NeMlpvC — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) March 12, 2026

Con respecto al hallazgo de los cuerpos, las autoridades detallaron que ocurrió el 11 de marzo en una propiedad vinculada a Gamaliel Argueta.

Según Fox 10, perros rastreadores alertaron del lugar donde los cuerpos estaban enterrados.

"Es una zona boscosa al este de Summerdale. Los investigadores continuaron trabajando en el lugar este jueves", señaló Fox 10.

"Diré que todas las agencias han trabajado en esto todos los días desde que la familia desapareció. … En un caso como este, con toda una familia desaparecida, nunca se pierde la esperanza. Pero, obviamente, a medida que pasan los días, el resultado no parece que vaya a ser bueno", dijo el sheriff Burch.

Lea también: ¿Quién es el presunto hispano señalado por el secuestro de una guatemalteca y sus hijos en Alabama? Esto se sabe