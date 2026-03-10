De Guatemala a Nueva York: la nueva obra del guatemalteco Naufus Ramírez que se presentará en el MoMA

El 28 de marzo del 2026, el artista guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa inaugurará en el Museum of Modern Art (MoMA) de Ciudad de Nueva York la exposición Lugar de Consuelo (Place of Solace), una propuesta multidisciplinaria que revisita la memoria política y personal de la guerra civil guatemalteca (1960–1996) a través del arte contemporáneo.

La muestra reúne grabados, dibujos, vestuarios, esculturas, video y performance, y combina lenguajes visuales y escénicos para reflexionar sobre la censura, la represión política y la forma en que el arte puede preservar y transformar la memoria colectiva. El proyecto se sustenta en años de investigación del artista sobre las tradiciones teatrales latinoamericanas y su represión durante periodos autoritarios.

La exposición se inaugura el 28 de marzo y permanecerá abierta hasta julio, por lo cual migrantes guatemaltecos en Ciudad de Nueva York podrían visitarla.

Episodio censurado

El punto de partida de la exposición es la obra El corazón del espantapájaros, escrita en 1962 por el dramaturgo guatemalteco Hugo Carrillo. Durante los años del conflicto armado interno, una puesta en escena estudiantil de esta obra fue violentamente reprimida por el gobierno, y el montaje terminó censurado.

Ramírez-Figueroa conoció este episodio a través de un relato familiar: su tío participó como actor en aquella producción. Esa conexión personal impulsó una investigación que se apoya principalmente en testimonios orales, más que en documentos de archivo, para reconstruir —o más bien reinterpretar— lo ocurrido.

A partir de esos relatos, el artista desarrolló una serie de grabados, dibujos y vestuarios que no buscan reproducir el hecho histórico de manera documental, sino ofrecer interpretaciones simbólicas y teatrales que reflejan la naturaleza fragmentaria e inestable de la memoria en sociedades marcadas por la violencia política.

Ecos de la guerra guatemalteca en Ciudad de Nueva York

La exposición incluirá una instalación en el Kravis Studio del Museo de Arte Moderno de Ciudad de Nueva York, con vestuarios y utilería creados por el artista, bocetos en acuarela y una película que documenta una performance previa realizada en la Universidad Popular de Guatemala, el mismo lugar donde se presentó originalmente la obra censurada.

El proyecto culminará con las primeras presentaciones en Ciudad de Nueva York de Lugar de Consuelo, una pieza escénica basada en los cinco personajes arquetípicos de la obra de Carrillo: un oligarca, un presidente, un soldado, un sacerdote y un espantapájaros. El nuevo guion fue escrito por Ramírez-Figueroa en colaboración con el poeta guatemalteco Wingston González y propone una narrativa mítica sobre el poder, la violencia y la resistencia.

Las presentaciones se realizarán tanto en inglés como en español, lo que ampliará el alcance del relato a públicos diversos. Es una ocasión propicia para que migrantes guatemaltecos radicados en Ciudad de Nueva York puedan acudir a admirar, reflexionar y discutir la temática planteada por el compatriota.

Un artista marcado por la memoria del conflicto

Nacido en Ciudad de Guatemala en 1978, Ramírez-Figueroa ha construido una obra que mezcla escultura, instalación y performance, inspirada en rituales, leyendas, literatura, cuentos de hadas y recuerdos personales del periodo de la guerra civil.

No es la primera vez que el guatemalteco presenta su obra en Estados Unidos. De hecho, estudió en Chicago y ha presentado exposiciones en ese país desde el 2017.

Sus esculturas suelen funcionar como escenografías o utilería teatral, lo que crea ambientes que evocan los miedos y las crueldades históricas del pasado reciente. Sin embargo, su aproximación no es solemne: el artista incorpora humor, estética de ciencia ficción, fantasía y teatro de títeres, en una práctica que él mismo describe como una relación entre experimentación artística y protesta.

https://www.youtube.com/watch?v=ME7-yzdyMpw&t=1497s

Con Lugar de Consuelo, el MoMA presenta una obra que dialoga con la historia de Guatemala desde el lenguaje del arte contemporáneo y recuerda que la memoria cultural también se construye desde el escenario, la imaginación y la reinterpretación artística.

Acerca de Naufus Ramírez-Figueroa

Naufus Ramírez-Figueroa (Ciudad de Guatemala, 1978) es un artista contemporáneo guatemalteco que trabaja con performance, instalación, video, escultura y dibujo. Estudió en Emily Carr University of Art + Design, en Vancouver, y obtuvo una maestría en el School of the Art Institute of Chicago, además de realizar estudios de posgrado en la Jan van Eyck Academie, en los Países Bajos.

A lo largo de su carrera ha presentado exposiciones y performances en importantes instituciones internacionales, entre ellas Tate Modern, el New Museum de Ciudad de Nueva York y diversas bienales y espacios de arte contemporáneo en Europa y América. Su obra forma parte de colecciones y programas de museos y centros de arte que han consolidado su presencia en el circuito artístico global.

Lea también: Bonifaz Aldana: El guatemalteco que narra el viaje del migrante a EE. UU. en el teatro y la literatura