Quién es el guatemalteco con orden de deportación desde 2005 que ICE volvió a detener en EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó, entre el 16 y el 18 de enero, a 15 inmigrantes señalados de asesinato, violación y pertenecer a una pandilla, entre otros delitos.

Entre los detenidos destaca un guatemalteco condenado por asesinato en segundo grado y violación en Rutherford, Carolina del Norte, y por otro caso de violación en Prince George, Maryland.

ICE identificó al hombre como Manuel Matta-Reyes, de 55 años, quien permanecía en la institución correccional de Maryland, en Hagerstown, una prisión estatal de mediana seguridad.

Desde entonces, Matta-Reyes está bajo custodia de agentes migratorios, ya que desde el 2005 tiene una orden de deportación final, durante el mandato del presidente George W. Bush.

Las autoridades estadounidenses califican al guatemalteco como “peligroso criminal indocumentado”.

“Nuestras fuerzas del orden de ICE nunca dejan de cumplir con su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

ICE @EROBaltimore arrested Manuel Matta-Reyes, a dangerous criminal illegal alien from Guatemala, with convictions for second-degree murder in Rutherford County, North Carolina, and rape in Prince George’s County, Maryland. Matta has a final order of removal dating back to 2005. pic.twitter.com/zHHSazjdqc — ICE Baltimore (@EROBaltimore) February 11, 2026

McLaughlin señaló que las agresiones contra agentes federales migratorios han aumentado 1,300%.

Otro de los guatemaltecos arrestados es José Eduardo Choc-Sian, condenado por agresión sexual simple y por solicitar servicios de prostitución en Luisiana.

También fue detenido Alexander Alejandro Xol-Pop, de 20 años, con una condena por estrangulamiento en Filadelfia, Pensilvania.