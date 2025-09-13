Sospechoso de homicidio en EE. UU. es detenido en Jalpatagua, Jutiapa

Justicia

Sospechoso de homicidio en EE. UU. es detenido en Jalpatagua, Jutiapa

El capturado es señalado de homicidio en primer y segundo grado en Maryland. Es el tercer extraditable detenido esta semana.

|

Juan Carlo Pixola Lara extraditable Jutiapa homicidio

Las autoridades guatemaltecas capturan en Jutiapa a un hombre señalado de homicidio en primer y segundo grado en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil).

Juan Carlo Pixola Lara, de 26 años, fue capturado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo realizado en la aldea El Coco, Jalpatagua, Jutiapa.

El detenido es solicitado por una corte de Maryland, Estados Unidos, por los delitos de homicidio en primer y segundo grado, así como por agresión en primer grado, en contravención. Su requerimiento judicial data del 21 de agosto.

Según la PNC, Pixola Lara es el tercer extraditable aprehendido por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la semana.

El 11 de septiembre fue detenido Esdras “C”, alias Keka, y el viernes 12 de septiembre, Hamilton “P”, de 34 años, conocido como La Osa. Ambos son requeridos por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

EN ESTE MOMENTO

Lluvia desploma quiosco en parque de La Democracia: hay una persona muerta y varios heridos

Miguel çngel Diaz, ministro de comunicaciones, en conferencia de prensa la Ronde da declaraciones sobre las obras en construccin y los avances que han logrado como ministerio Foto Prensa Libre: Erick Avila. 08/09/2025

Rotación constante marca al Ministerio de Comunicaciones en la actual administración

Lea más: Capturan a Hamilton “N”, alias “la Osa”, con fines de extradición por supuesto trasiego de cocaína hacia EE. UU.

“El país celebra la libertad mientras estos criminales la pierden… Ahora están sin libertad, tras las rejas, como debe ser, donde deben estar”, escribió en sus redes oficiales el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en referencia a las capturas de las últimas 24 horas.

En lo que va del 2025, la PNC ha efectuado 24 capturas con fines de extradición: 13 vinculadas al narcotráfico y 11 a otros delitos.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Extraditables Homicidio Jutiapa Maryland Policía Nacional Civil 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS