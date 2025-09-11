Capturan en Petén a alias Keka, señalado de traficar cocaína hacia EE. UU. y requerido por corte en Texas

Justicia

Capturan en Petén a alias Keka, señalado de traficar cocaína hacia EE. UU. y requerido por corte en Texas

 
Edras “C.”, alias Keka, fue capturado con fines de extradición en San Luis, Petén. Es señalado de integrar una red que traficaba cocaína hacia Estados Unidos.

la Redacción

|

Agentes antinarcóticos trasladan a alias Keka tras su captura en San Luis, Petén, con fines de extradición a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: @FJimenezmingob)

Agentes antinarcóticos trasladan a alias Keka tras su captura en San Luis, Petén, con fines de extradición a Estados Unidos.  (Foto Prensa Libre: @FJimenezmingob)

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturaron con fines de extradición a Edras “C.”, alias Keka, en la aldea Chacté, San Luis, Petén, informaron este jueves 11 de septiembre fuentes oficiales.

Según el MP, el capturado deberá comparecer ante la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, así como por fabricar y distribuir dicha cantidad de esta sustancia.

De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una estructura de narcotráfico que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Keka habría sido integrante de esa organización desde aproximadamente 2016 hasta abril del 2024, periodo en el que habría tenido responsabilidad en el traslado, dirección y administración de actividades vinculadas al tráfico de cocaína en Guatemala, Honduras y otros países de la región.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó en su cuenta de X: “EXTRADITABLE CAPTURADO. Alias ‘Keka’ fue capturado en #Petén en operativo quirúrgico liderado por #Antinarcóticos de @PNCdeGuatemala. Cuando se dio cuenta, ya estaba rodeado. Pronto irá a #EEUU por ‘fabricación y distribución de cocaína’.”

Además, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) incautaron un picop de modelo reciente durante el operativo.

Con esta captura, suman 12 los extraditables detenidos en lo que va del año por delitos relacionados con el narcotráfico.

