“El Keka”: el historial del presunto narco que EE. UU. pide en extradición y que ya había sido detenido con un cargamento de cocaína

Edras "N", conocido como “Keka”, fue detenido de nuevo este jueves 11 de septiembre de 2025 en un área de Petén, al norte de Guatemala, seis años después de su primera captura.

Según el Ministerio Público (MP), el presunto narcotraficante, de 43 años, enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Carbajal Guerra ya tenía antecedentes: en mayo del 2016 fue capturado junto a otros dos hombres en San Francisco, Petén, durante una serie de allanamientos.

En ese operativo se le incautaron 92 paquetes de cocaína, armas de fuego, tres vehículos y varios teléfonos celulares.

En el vehículo P-981CXD fueron hallados 50 paquetes, mientras que el resto fue localizado en el automotor con placas P-958DRT. Asimismo, se localizaron paquetes en la camioneta con placas, P-098FND, dando un total de 92 paquetes de cocaína, detalló en ese momento la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad.

Fueron detenidos Wilmer Orlando Asencio Barrientos, Alexander Soto Álvarez y Esdras Gamaliel Carbajal Guerra. 2/2 pic.twitter.com/iBK8q7Kg6H — MP de Guatemala (@MPguatemala) July 10, 2016

La PNC también reportó que el 16 de mayo de 2019, Keka y otro hombre, también detenido junto a él en 2016, fueron detenidos en allanamientos que se hicieron en Petén en seguimiento a un caso de lavado de dinero y otros activos.

Esdras Gamaliel Carbajal Guerra de 37 años y Wilmer Orlando Asencio Barrientos de 30, detenidos en allanamientos en Peten por lavado de dinero y otros activos. pic.twitter.com/an6FBetOXb — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 16, 2019

De acuerdo con las investigaciones, “Keka” habría integrado una organización de narcotráfico que operó en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica desde aproximadamente el 2016 hasta abril del 2024.

Durante ese periodo, se le atribuye participación en el traslado, dirección y administración de actividades de tráfico de cocaína en Guatemala, Honduras y otros países de la región, según la Fiscalía.

Lea también: “El Mayo” Zambada y su red de operaciones en Guatemala: Nexos criminales y políticos que ha tenido el cartel de Sinaloa