Capturan a Hamilton “N”, alias “la Osa”, con fines de extradición por supuesto trasiego de cocaína hacia EE. UU.

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó este viernes 12 de septiembre la aprehensión con fines de extradición de Hamilton “N”, alias “La Osa”, en San Marcos.

“El requerido debe comparecer a juicio en la Corte del Distrito Central de Florida, Estados Unidos, por los delitos de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína”, informó el MP.

“De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una organización criminal transnacional que operaba en toda Guatemala, y el capturado era responsable del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos a través de México, así como del contrabando de las ganancias obtenidas en Estados Unidos y México hacia Guatemala y Colombia”, amplió la fiscalía.

El MP explicó que el capturado “fue identificado como el cabecilla de la organización, involucrado en la coordinación del traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, incluyendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a través de rutas marítimas”.

La PNC indicó que la detención se efectuó en El Sitio, Catarina, San Marcos.

Añadió que Hamilton “N” es el extraditable número 23 capturado en lo que va del 2025, y el número 13 por delitos relacionados con el narcotráfico.

