Capturan a Hamilton “N”, alias “la Osa”, con fines de extradición por supuesto trasiego de cocaína hacia EE. UU.

Justicia

Capturan a Hamilton “N”, alias “la Osa”, con fines de extradición por supuesto trasiego de cocaína hacia EE. UU.

Capturan en San Marcos a Hamilton “N”, alias “la Osa”, por supuesto narcotráfico.

la Redacción

|

Hamilton “N”, alias “La Osa”, capturado en San Marcos , es señalado en San Marcos. (Foto Prensa Libre: compartida por el MP)

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó este viernes 12 de septiembre la aprehensión con fines de extradición de Hamilton “N”, alias “La Osa”, en San Marcos.

“El requerido debe comparecer a juicio en la Corte del Distrito Central de Florida, Estados Unidos, por los delitos de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína”, informó el MP.

“De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron una organización criminal transnacional que operaba en toda Guatemala, y el capturado era responsable del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos a través de México, así como del contrabando de las ganancias obtenidas en Estados Unidos y México hacia Guatemala y Colombia”, amplió la fiscalía.

El MP explicó que el capturado “fue identificado como el cabecilla de la organización, involucrado en la coordinación del traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, incluyendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a través de rutas marítimas”.

EN ESTE MOMENTO

Desde el 13 de octubre, la nueva CSJ no consigue elegir a su presidente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

OEA designa misión que dará seguimiento a elección del fiscal general, magistrados y contralor general

Aniversario PNC Guatemala (2)

¿Qué exige el Gobierno para las motos que usará la PNC? Conozca los detalles de la licitación de compra de mil unidades

La PNC indicó que la detención se efectuó en El Sitio, Catarina, San Marcos.

Añadió que Hamilton “N” es el extraditable número 23 capturado en lo que va del 2025, y el número 13 por delitos relacionados con el narcotráfico.

Para leer más: Capturan en Petén a alias Keka, señalado de traficar cocaína hacia EE. UU. y requerido por corte en Texas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Extraditables Extraditables a Estados Unidos Narcotráfico San Marcos 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS